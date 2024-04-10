россия применяет старую авиацию для патрулирования прибрежных зон, случаи с падением вражеских самолетов могут участиться - ВМС

Новая тактика россиян заключается в использовании списанной авиации для патрулирования прибрежных зон, поэтому случаи с падением российской авиации могут участиться. Об этом сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, пишет УНН.

По словам Плетенчука, одна из новых тактик нового руководства россиян, заключается в увеличении применения авиационных компонентов для патрулирования прибрежных зон.

"Парк достаточно старый, а эксплуатация достаточно интенсивная. Они даже вернули в строй самолеты БЭ-12, которые уже шли на списание, для того, чтобы патрулировать прибрежную зону. Поэтому такие ситуации, как сегодня участятся", - говорит спикер.

Напомним

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