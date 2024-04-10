Враг пошел на 5 штурмов под Роботиным и Старомайорским и один на левобережье Херсонщины, за сутки понес потери в 87 оккупантов - ОК "Юг"

Российские войска за прошедшие сутки совершили 5 штурмов на Ореховском направлении и один - на левобережье Херсонской области, понесли потери в живой силе и технике, тогда как Силы обороны продолжают мероприятия по удержанию и укреплению позиций. Об этом сообщили в среду в оперативном командовании "Юг", пишет УНН.

Детали

Как указано, враг не оставляет намерений выбить наши подразделения с занятых позиций. "Осуществил 5 штурмов на Ореховском направлении, из которых 4 в районе Работино и 1 в районе Старомайорского. Успеха не имел. На левобережье Днепра Херсонской области враг совершил 1 штурм наших позиций. Понеся потери, отошел на свои исходные позиции. Наши бойцы продолжают осуществлять комплексные мероприятия по удержанию и укреплению позиций", - сообщили в ОК "Юг" в Facebook.

В операционной зоне Сил обороны Юга, как отмечается, продолжается ежедневная контрбатарейная борьба.

Силы обороны Юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток получили подтверждение, что у врага на Ореховском и Херсонском направлениях стало меньше на: 87 оккупантов; 70 единиц вооружения и военной техники, из них: 1 танк; 40 единицы авто-бронетехники; 19 артиллерийских систем; 1 БпЛА "Суперкам"; 3 системы видеонаблюдения; 3 станции РЭБ; 3 лодки. Поражено 8 полевых складов боеприпасов.

В то же время оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов различных типов, сообщили в ОК "Юг".

В течение боевых суток оккупанты, как отмечается, совершили 5 авиационных ударов, применив четыре десятка неуправляемых авиационных ракет на Ореховском направлении и 4 управляемых авиабомбы в Херсонской области. Враг продолжает тенденцию раз в неделю "напоминать" Херсонской области о бомбардировках. Продолжая террор мирного населения прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей враг применил 104 FPV-дрона, 9 ударных БпЛА типа "Ланцет" и сбросил с БпЛА различных модификаций 169 осколочных боеприпасов. В операционной зоне обнаружен пролет 255 разведывательных БпЛА.

"Корабли вражеского недофлота в Черном и Азовском морях отсутствуют. Ракетоносители заведены в пункты базирования", - указали в ОК "Юг".

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