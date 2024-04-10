Враг пошел на 5 штурмов под Роботиным и Старомайорским и один на левобережье Херсонщины, за сутки понес потери в 87 оккупантов - ОК "Юг"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
  •  11975 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
  •  25068 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
  •  59127 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
  •  74719 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
  •  73693 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
  •  114187 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
  •  114651 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
  •  114135 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
  •  107959 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

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Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
9 апреля 2024, 07:16  •  113396 просмотра

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2 апреля 2024, 09:02  •  509021 просмотра

Враг пошел на 5 штурмов под Роботиным и Старомайорским и один на левобережье Херсонщины, за сутки понес потери в 87 оккупантов - ОК "Юг"

Российские войска провели 5 штурмов на Ореховском направлении и один на Херсонщине, потеряв 87 человек личного состава, 70 единиц вооружения и военной техники, в то время как Вооруженные Силы Украины продолжают мероприятия по удержанию и укреплению позиций.

Война •   •  5468 просмотра
Враг пошел на 5 штурмов под Роботиным и Старомайорским и один на левобережье Херсонщины, за сутки понес потери в 87 оккупантов - ОК "Юг"

Германия отправила в Украину около 400 генераторов

Германия предоставляет Украине 400 генераторов, чтобы помочь смягчить влияние российских атак на ее энергетическую инфраструктуру.

Война •   •  6950 просмотра
Германия отправила в Украину около 400 генераторов

"Китай имеет право на сотрудничество с рф": в КНР призвали не перекладывать вину на Пекин за "кризис в Украине"

Китай защищает свое право на "нормальное сотрудничество" с Россией, отвергает обвинения и давление в связи с "украинским кризисом" и призывает способствовать мирным переговорам.

Война •   •  6822 просмотра
"Китай имеет право на сотрудничество с рф": в КНР призвали не перекладывать вину на Пекин за "кризис в Украине"

В Киеве ликвидировали 4 нарколаборатории: изъяты наркотики и психотропы на 122 млн гривен

В Киеве правоохранители ликвидировали 4 нарколаборатории, изъяли прекурсоры, наркотики и запрещенные вещества на сумму 122 миллиона гривен.

Криминал и ЧП •   •  5584 просмотра
В Киеве ликвидировали 4 нарколаборатории: изъяты наркотики и психотропы на 122 млн гривен

Украина не просит слишком много, нам нужны системы ПВО и боевые самолеты - Зеленский

Президент Зеленский заявил, что Украине нужны системы противовоздушной обороны, боевые самолеты, артиллерия и усиление санкций против России, чтобы защитить города от российского террора и победить в войне.

Война •   •  7171 просмотра
Украина не просит слишком много, нам нужны системы ПВО и боевые самолеты - Зеленский

Оккупанты в мае начинают мобилизацию в Мариуполе - Андрющенко

В мае во временно оккупированном Мариуполе россияне начинают мобилизационные мероприятия, данные о предприятиях в городе приказали передать до 15 апреля.

Война •   •  6101 просмотра
Оккупанты в мае начинают мобилизацию в Мариуполе - Андрющенко

В рф автобудка с рабочими упала в карьер, есть жертвы

Двое погибли, семеро получили ранения, когда автобус, перевозивший вахтовиков, упал в карьер в Красноярском крае россии.

Криминал и ЧП •   •  5709 просмотра
В рф автобудка с рабочими упала в карьер, есть жертвы

В Харьковской области из-за атаки рф погибли ребенок и две женщины, 4 пострадавших, враг сбрасывал взрывчатку с дрона на автобус и авиабомбы - МВД

В результате российских атак на Харьковщине погибли ребенок и две женщины, еще 4 человека пострадали, а также были повреждены объекты гражданской инфраструктуры - аптека, магазин и автобус.

Война •   •  6430 просмотра
В Харьковской области из-за атаки рф погибли ребенок и две женщины, 4 пострадавших, враг сбрасывал взрывчатку с дрона на автобус и авиабомбы - МВД

Болгария выделила Украине 60 тыс. евро в рамках программы Организации экономического сотрудничества и развития

Национальное собрание Болгарии одобрило выделение Украине 60 000 евро в рамках четырехлетней программы Организации экономического сотрудничества и развития стоимостью 16,5 млн евро, несмотря на оппозицию со стороны некоторых депутатов, которые хотели, чтобы средства были направлены на другие цели.

Война •   •  9267 просмотра
Болгария выделила Украине 60 тыс. евро в рамках программы Организации экономического сотрудничества и развития

В рф подозреваемый в нападении на "Крокус" сбежал от силовиков: объявлен план "Сирена"

В рф подозреваемый 47-летний Николай С. сбежал от силовиков в лес вблизи села Мещерское после того, как его обвинили в причастности к теракту в "Крокусе".

Криминал и ЧП •   •  8779 просмотра
В рф подозреваемый в нападении на "Крокус" сбежал от силовиков: объявлен план "Сирена"