На Днепропетровщине уничтожили вражеский БПЛА

США не видели доказательств прямой военной помощи россии со стороны Китая, но обеспокоены относительно вклада в оборонно-промышленную базу рф - Салливан

По словам советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, США не видели доказательств того, что Китай оказывает прямую военную помощь россии для ее войны в Украине, но выразили обеспокоенность относительно вкладов в российскую оборонную промышленность.