российские войска продвинулись вперед в Бердичах и возле Вербового - DeepState
Киев • УНН
По сообщениям, российские войска продвинулись вперед в Бердичах и под Вербовым.
На фронте оккупанты продвинулись в Бердичах и неподалеку Вербового. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Враг продвинулся в Бердичах и возле Вербового
Напомним,
Ранее сообщалось, что Силы обороны восстановили свои позиции возле Старомайорского, но вражеская армия продвинулась ближе Уманского.
DeepState: Украинские войска восстановили позиции под Старомайорским, но враг продвинулся возле Уманского6 апреля 2024, 00:33 • 29823 просмотра
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