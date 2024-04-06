DeepState: Украинские войска восстановили позиции под Старомайорским, но враг продвинулся возле Уманского

ВСУ восстановили положение неподалеку Старомайорского. Однако враг продвинулся возле Уманского. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

По информации, на фронте Силы обороны восстановили свои позиции возле Старомайорского. В то же время, вражеские войска продвинулись ближе Уманского.

Напомним

Ранее сообщалось, что оборонцы отбили российские войска возле Невельского, но столкновения продолжались неподалеку Веселого и Роботино.

ВСУ оттеснили россиян возле Невельского. Продолжаются столкновения и продвижение на других направлениях - DeepState