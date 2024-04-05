ВСУ оттеснили россиян возле Невельского. Продолжаются столкновения и продвижение на других направлениях - DeepState

Противник отброшен вблизи Невельского, но столкновения и продвижение продолжаются на других направлениях. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

На передовой украинские Силы отбросили россиян неподалеку Невельского. Однако, продолжаются столкновения в районе Веселого и в Роботино.

Кроме того, враг продвинулся возле нескольких населенных пунктов: Новомихайловка, Старомайорское и Часовой Яр.

российские войска продвинулись вперед в Первомайском - DeepState