ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

российские войска продвинулись вперед в Первомайском - DeepState

российские войска продвинулись вперед в Первомайском - DeepState

Киев  •  УНН

29 марта 2024, 22:43  •  6441 просмотра

Read in English

Вражеские силы в зоне боевых действий продвинулись в Первомайском.

Враг продвинулся в Первомайском. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

На фронте войска рф продвинулись в Первомайском.

Напомним

Ранее было проинформировано, что оккупанты продвинулись в Новомихайловке Донецкой области. Кроме того, аналитики обновили карту боевых действий и уточнили район Орловки и Крынок на Херсонщине.

Стало известно, где продвинулся враг: DeepState обновил карту29 марта 2024, 02:40 • 42583 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Войнаполитика
khersonskaya-oblastХерсонская область
orlivkaОрловка
Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
  •  107056 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
  •  109120 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
  •  111598 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  233058 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  134755 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  133734 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  153269 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143120 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145267 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153345 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Новости по теме
российские войска продвинулись вперед в Первомайском - DeepState

российские войска продвинулись вперед в Первомайском - DeepState

  •  6441 просмотра
Воздушные Силы зафиксировали атаки беспилотников в нескольких регионах

Воздушные Силы зафиксировали атаки беспилотников в нескольких регионах

  •  5541 просмотра
В Виннице подняли самый большой в Европе речной фонтан после зимовки на дне Буга

В Виннице подняли самый большой в Европе речной фонтан после зимовки на дне Буга

  •  5065 просмотра
Враг атакует: БпЛА из Херсонской области в направлении Днепропетровщины

Враг атакует: БпЛА из Херсонской области в направлении Днепропетровщины

  •  6393 просмотра
Задержан мужчина, который зарезал соседа в загородном доме

Задержан мужчина, который зарезал соседа в загородном доме

  •  6400 просмотра
Сумская область: россияне обстреляли девять громад в приграничье, прозвучало 92 взрыва

Сумская область: россияне обстреляли девять громад в приграничье, прозвучало 92 взрыва

  •  7592 просмотра
Байден осудил задержание рф американского журналиста по обвинению в шпионаже

Байден осудил задержание рф американского журналиста по обвинению в шпионаже

  •  8729 просмотра
Министр обороны Франции прокомментировал возможность ввода войск в Украину - Var Matin

Министр обороны Франции прокомментировал возможность ввода войск в Украину - Var Matin

  •  11835 просмотра
С апреля изменится стоимость оформления загранпаспортов

С апреля изменится стоимость оформления загранпаспортов

  •  13738 просмотра
Франция передаст Украине списанную военную технику вместо утилизации - Министр обороны

Франция передаст Украине списанную военную технику вместо утилизации - Министр обороны

  •  14706 просмотра

Популярные

Институт национальной памяти советует демонтировать Арку дружбы народов в Киеве

Институт национальной памяти советует демонтировать Арку дружбы народов в Киеве

  •  26724 просмотра
Бельгия выделит для Украины 100 миллионов евро на техническое обслуживание F-16

Бельгия выделит для Украины 100 миллионов евро на техническое обслуживание F-16

  •  26628 просмотра
Площадь посевов в Украине увеличилась, но аграрии отказываются от некоторых традиционных культур - представитель аграрного комитета ВР

Площадь посевов в Украине увеличилась, но аграрии отказываются от некоторых традиционных культур - представитель аграрного комитета ВР

  •  31020 просмотра
Ближайшая цель Украины и Индии - вернуть торговлю на прежний уровень - Джайшанкар

Ближайшая цель Украины и Индии - вернуть торговлю на прежний уровень - Джайшанкар

  •  30386 просмотра
россияне вывозят детей с оккупированных территорий на "образовательные мероприятия" в рф - ЦНС

россияне вывозят детей с оккупированных территорий на "образовательные мероприятия" в рф - ЦНС

  •  26387 просмотра

Публикации

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Эксклюзив

28 марта 2024, 13:27  •  233058 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  261770 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  618745 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  567502 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  579071 просмотра

российские войска продвинулись вперед в Первомайском - DeepState

Вражеские силы в зоне боевых действий продвинулись в Первомайском.

Война •   •  6441 просмотра
российские войска продвинулись вперед в Первомайском - DeepState

Воздушные Силы зафиксировали атаки беспилотников в нескольких регионах

По данным Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, вражеские беспилотники атакуют в нескольких регионах Украины.

Война •   •  5541 просмотра
Воздушные Силы зафиксировали атаки беспилотников в нескольких регионах

В Виннице подняли самый большой в Европе речной фонтан после зимовки на дне Буга

Самый большой речной фонтан в Европе, светомузыкальный фонтан "Рошен Винница", был поднят после зимовки на дне реки Южный Буг.

Культура •   •  5065 просмотра
В Виннице подняли самый большой в Европе речной фонтан после зимовки на дне Буга

Враг атакует: БпЛА из Херсонской области в направлении Днепропетровщины

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об угрозе атак БпЛА с юга, в частности, из Херсонской области в направлении Криворожского района Днепропетровской области.

Война •   •  6393 просмотра
Враг атакует: БпЛА из Херсонской области в направлении Днепропетровщины

Задержан мужчина, который зарезал соседа в загородном доме

Мужчину задержали за то, что он зарезал своего соседа во время спора на дачном участке в селе Новопокровка Харьковской области.

Общество •   •  6400 просмотра
Задержан мужчина, который зарезал соседа в загородном доме

Сумская область: россияне обстреляли девять громад в приграничье, прозвучало 92 взрыва

В пятницу российские военные 25 раз обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области, что привело к 92 взрывам во многих населенных пунктах.

Война •   •  7592 просмотра
Сумская область: россияне обстреляли девять громад в приграничье, прозвучало 92 взрыва

Байден осудил задержание рф американского журналиста по обвинению в шпионаже

Американский журналист Эван Гершкович был задержан в рф по обвинению в шпионаже, что вызвало осуждение со стороны президента Байдена и других официальных лиц США, которые назвали это несправедливой попыткой использовать американцев как разменную монету.

политика •   •  8729 просмотра
Байден осудил задержание рф американского журналиста по обвинению в шпионаже

Министр обороны Франции прокомментировал возможность ввода войск в Украину - Var Matin

Министр обороны Франции Себастьен Лекорну заявил, что 2024 год должен стать решающим для Украины, и Франция делает все возможное, чтобы помочь Украине сдержать намерения Гутина, хотя четкого плана пока нет.

Война •   •  11835 просмотра
Министр обороны Франции прокомментировал возможность ввода войск в Украину - Var Matin

С апреля изменится стоимость оформления загранпаспортов

Стоимость оформления загранпаспорта в Украине вырастет с 1 апреля 2024 года: цена вырастет с 1496 грн до 1598 грн для паспортов, которые оформляются в течение 7 рабочих дней, и с 856 грн до 958 грн для паспортов, которые оформляются в течение 20 рабочих дней.

Общество •   •  13738 просмотра
С апреля изменится стоимость оформления загранпаспортов

Франция передаст Украине списанную военную технику вместо утилизации - Министр обороны

Франция передает Украине списанную, но еще действующую военную технику вместо того, чтобы отправлять ее на металлолом, не подрывая при этом собственную обороноспособность.

Война •   •  14706 просмотра
Франция передаст Украине списанную военную технику вместо утилизации - Министр обороны