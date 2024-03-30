российские войска продвинулись вперед в Первомайском - DeepState

С апреля изменится стоимость оформления загранпаспортов

Стоимость оформления загранпаспорта в Украине вырастет с 1 апреля 2024 года: цена вырастет с 1496 грн до 1598 грн для паспортов, которые оформляются в течение 7 рабочих дней, и с 856 грн до 958 грн для паспортов, которые оформляются в течение 20 рабочих дней.