Стало известно, где продвинулся враг: DeepState обновил карту

Враг продвинулся в Новомихайловке в Донецкой области. Об этом сообщил аналитический канал DeepState, передает УНН.

Детали

Также аналитики соответственно обновили карту боевых действий и уточнили район Орловки и Крынок на Херсонщине.

Контекст

На территории Украины все чаще фиксируют попытки российских диверсантов проникнуть на территорию Украины. Тактика российских ДРГ заключается в том, чтобы проникать на территорию Украины небольшими хорошо подготовленными группами. Все для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в приграничных регионах.

российские войска усиливают атаки с целью прорыва к Часовому Яру - DeepState