российские войска усиливают атаки с целью прорыва к Часовому Яру - DeepState

На востоке Украины российские войска проводят штурмы по всему железнодорожному участку восточнее Часового Яра с целью прорваться в город.

Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

В Бахмутском районе Донецкой области фактически по всей полосе железнодорожного полотна восточнее Часового Яра российские войска активизировали свои действия, проводя штурмы и накаты.

По информации, цель оккупантов - прорваться по хребту в город.

Следовательно, вражеская армия, пользуясь недостатком средств поражения со стороны украинских сил, использует преимущество в живой силе и технике.

Ситуация медленно, но уверенно, ухудшается - DeepState.

рф продвигается: в Серебрянском лесничестве, возле Часового Яра и некоторых других районах - DeepState