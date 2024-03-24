российские войска усиливают атаки с целью прорыва к Часовому Яру - DeepState

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
  •  105366 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
  •  114138 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
  •  122621 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  200023 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  178332 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  175413 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172124 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140271 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  326415 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  127336 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

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18 марта 2024, 18:47  •  431429 просмотра

российские войска усиливают атаки с целью прорыва к Часовому Яру - DeepState

Войска рф усиливают атаки вдоль железнодорожного пути к востоку от Часового Яра на востоке Украины, стремясь прорваться в город.

Война •   •  1101 просмотра
российские войска усиливают атаки с целью прорыва к Часовому Яру - DeepState

Зафиксирована ракетная угроза в Одесской области

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о ракетной угрозе в Одесской области.

Война •   •  7292 просмотра
Зафиксирована ракетная угроза в Одесской области

рф утверждает, что Польша отправляет 20 000 наемников с преступным прошлым в Украину

российские источники распространяют дезинформацию о том, что Польша планирует отправить в Украину 20 000 наемников с криминальным прошлым, что было опровергнуто как польскими, так и украинскими официальными лицами как безосновательное обвинение, направленное на дестабилизацию региона.

Война •   •  9159 просмотра
рф утверждает, что Польша отправляет 20 000 наемников с преступным прошлым в Украину

рф на этой неделе применила почти 190 ракет, 140 "шахедов" и 700 управляемых авиабомб - Зеленский

По словам президента Владимира Зеленского, за последнюю неделю российские войска выпустили против Украины около 190 ракет, 140 "шахедов" и почти 700 управляемых бомб.

Война •   •  12131 просмотра
рф на этой неделе применила почти 190 ракет, 140 "шахедов" и 700 управляемых авиабомб - Зеленский

Украина победила на Кубке Европы по дзюдо в Шаморине

Украинская кадетская сборная по дзюдо победила на Кубке Европы в Словакии, заняв первое место в общекомандном зачете с 5 золотыми, 3 серебряными и 6 бронзовыми медалями.

спорт •   •  12582 просмотра
Украина победила на Кубке Европы по дзюдо в Шаморине

рф атакует различные общины Сумщины из минометов, авиации и артиллерии: зафиксировано 50 взрывов

Оккупанты совершили 12 обстрелов и вызвали 50 взрывов в Сумской области, обстреливая несколько населенных пунктов из артиллерии, минометов и авиации.

Война •   •  16450 просмотра
рф атакует различные общины Сумщины из минометов, авиации и артиллерии: зафиксировано 50 взрывов

Новая волна захвата жилья: оккупанты ищут "бесхозное" жилье - Федоров

На временно оккупированных территориях Украины началась новая волна незаконных захватов жилья российскими оккупационными войсками, когда оккупанты силой отбирают квартиры у местных жителей.

Война •   •  19055 просмотра
Новая волна захвата жилья: оккупанты ищут "бесхозное" жилье - Федоров

"Эта неделя дала много результатов": Зеленский рассказал о новых пакетах финансовой и военной помощи от партнеров

На этой неделе Украина получила значительные пакеты финансовой и оборонной поддержки от международных партнеров, включая 5 миллиардов евро от ЕС, транш МВФ в размере 900 миллионов долларов и 2 миллиарда долларов макрофинансирования от Канады, а также новую артиллерию, беспилотники и бронетехнику для обороны.

Война •   •  26218 просмотра
"Эта неделя дала много результатов": Зеленский рассказал о новых пакетах финансовой и военной помощи от партнеров

В Польше объяснили, почему не стали сбивать российскую крылатую ракету

Российская крылатая ракета на 39 секунд нарушила воздушное пространство Польши вблизи села Осердув в Люблинском воеводстве, но польские военные решили не сбивать ее из-за риска падения обломков на их территорию.

Война •   •  23978 просмотра
В Польше объяснили, почему не стали сбивать российскую крылатую ракету

Последние российские атаки на энергоинфраструктуру нанесли ущерб минимум на 100 миллионов евро - Укрэнерго"

Последние российские атаки на энергетические объекты Украины нанесли ущерб высоковольтному оборудованию "Укрэнерго" минимум на 90-100 миллионов евро, по предварительным оценкам генерального директора компании Владимира Кудрицкого.

Война •   •  24867 просмотра
Последние российские атаки на энергоинфраструктуру нанесли ущерб минимум на 100 миллионов евро - Укрэнерго"