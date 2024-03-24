рф продвигается: в Серебрянском лесничестве, возле Часового Яра и некоторых других районах - DeepState

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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orlivkaОрловка
Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  137010 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  137838 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  142377 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  158651 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  138259 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  255230 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  126814 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  138053 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  130294 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142904 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

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21 марта 2024, 11:56  •  255230 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  226152 просмотра
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Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  251136 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  278317 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  374470 просмотра

рф продвигается: в Серебрянском лесничестве, возле Часового Яра и некоторых других районах - DeepState

Согласно отчету DeepState, вражеские силы продвинулись в нескольких направлениях, включая Серебрянское лесничество, вблизи Часового Яра, Ивановское, к северу от Орловки, к югу от Тоненького, к югу от Красногоровки и к западу от Старомайорска.

Война •   •  9652 просмотра
рф продвигается: в Серебрянском лесничестве, возле Часового Яра и некоторых других районах - DeepState

российские беспилотники "Шахед" движутся в направлении Винницкой области

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о перемещении российских беспилотников "Шахед" из Кировоградской и Черкасской областей в направлении Винницкой области.

Война •   •  9911 просмотра
российские беспилотники "Шахед" движутся в направлении Винницкой области

Харьков восстанавливает водо- и теплоснабжение после российской атаки на энергосистему

В Харькове продолжаются работы по восстановлению водоснабжения, отопления и электроснабжения после российской атаки на энергосистему. Уже достигнут определенный прогресс в частичном восстановлении этих услуг.

Война •   •  11151 просмотра
Харьков восстанавливает водо- и теплоснабжение после российской атаки на энергосистему

Воздушные Силы предупреждают об угрозе атаки беспилотников в Черкасской области

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о потенциальной угрозе атаки беспилотников в Черкасской области.

Война •   •  12710 просмотра
Воздушные Силы предупреждают об угрозе атаки беспилотников в Черкасской области

Взрывы в оккупированном Севастополе, командующий ВС благодарит летчиков и моряков

В оккупированном рф Севастополе, Крым, произошли многочисленные взрывы. Командующий Воздушных Сил Украины поблагодарил летчиков и моряков за успешную боевую работу.

Война •   •  14359 просмотра
Взрывы в оккупированном Севастополе, командующий ВС благодарит летчиков и моряков

Вражеские войска обстреливают Сумскую область: 31 обстрел и 115 взрывов за сутки

рф 31 раз обстреляла приграничные районы и населенные пункты Сумской области Украины, зафиксировано 115 взрывов от артиллерии, минометов, беспилотников-камикадзе и авиаударов.

Война •   •  14774 просмотра
Вражеские войска обстреливают Сумскую область: 31 обстрел и 115 взрывов за сутки

Военно-воздушные силы информируют о движении БпЛА в направлении города Кривой Рог

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сообщили о возможной атаке беспилотного летательного аппарата в городе Кривой Рог.

Война •   •  15734 просмотра
Военно-воздушные силы информируют о движении БпЛА в направлении города Кривой Рог

Вражеские БпЛА направляются из акватории Черного моря в сторону Одесской области

Военно-воздушные Силы Украины информируют о "Шахедах", которые движутся с Черного моря в направлении юга Одесской области.

Война •   •  16505 просмотра
Вражеские БпЛА направляются из акватории Черного моря в сторону Одесской области

В оккупированном Севастополе прогремели многочисленные взрывы

В оккупированном рф Севастополе зафиксированы многочисленные взрывы и ракетные удары.

Война •   •  19466 просмотра
В оккупированном Севастополе прогремели многочисленные взрывы

Группа ударных БпЛА с Херсонщины движется в северо-западном направлении

Военно-воздушные Силы Украины информируют о новой группе ударных беспилотников, которые движутся из Херсонской области в северо-западном направлении.

Война •   •  22625 просмотра
Группа ударных БпЛА с Херсонщины движется в северо-западном направлении