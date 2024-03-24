рф продвигается: в Серебрянском лесничестве, возле Часового Яра и некоторых других районах - DeepState

В Серебрянском лесничестве, вблизи Часового Яра и некоторых других районах вражеские силы осуществили продвижение. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

По информации, на фронте вражеские войска продвинулись в Серебрянском лесничестве, возле Часового Яра, Ивановского, севернее Орловки, южнее Тоненького, южнее Красногоровки (М) и западнее Старомайорского.

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