На Луганщине оккупанты продолжают уничтожать Серебрянский лес, также страдают населенные пункты, где остаются гражданские - Лысогор

Бойцы ВСУ отбили ряд штурмов ВС РФ в районе Белогоровки в Луганской области, кроме того оккупант обстреливает Краснореченскую общину: там остаются жители, основная часть которых - это пожилые люди. Об этом передает пресс-служба Луганской областной военной администрации, сообщает УНН.

Три штурма россиян отбиты в воскресенье от Белогоровки. Этот населенный пункт, а также территорию Серебрянского леса, противник постоянно уничтожает огнем артиллерии и минометов. - говорится в сообщении.

Несмотря на приближенность к линии боевого столкновения, в селах Краснореченской громады остаются гражданские - там продолжаются обстрелы российских захватчиков.

Ситуацию на оккупированных и деоккупированных территориях

Администрация информирует об организации перевозки получателей социальных выплат в более безопасные территории, где предоставляет услуги "Укрпочта".

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Ситуация в Северодонецке

В одной из пятиэтажек Северодонецка начали показательный ремонт еще осенью 2022 года, накануне псевдореферендума. До зимы успели только вырезать систему отопления. Работы возобновили ровно через год - в конце 2023 года, когда установили новые радиаторы. Систему смонтировали из остатков материалов, оставшихся после восстановления других домов.

Напомним,

За прошедшие сутки на фронте произошло более 100 боевых столкновений: россия осуществила 4 ракетных удара и 110 авиационных ударов. Также враг провел 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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