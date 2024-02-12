На Луганщине оккупанты продолжают уничтожать Серебрянский лес, также страдают населенные пункты, где остаются гражданские - Лысогор
Российские военные продолжили обстрелы мирных районов Луганской области, в частности Серебрянского леса и станицы Краснореченской, в то время как украинские силы отбили российские атаки вблизи Белогоровки.
Дефицита электроэнергии в энергосистеме нет: планируются импорт и экспорт - Минэнерго
В энергосистеме Украины нет дефицита электроэнергии, поскольку внутреннее производство является достаточным, запланированы импорт и экспорт.
Сборная Кот-д'Ивуара стала триумфатором Кубка африканских наций-2023
Сборная Кот-д'Ивуара победила Нигерию со счетом 2:1 и завоевала свой третий титул на Кубке африканских наций.
В Селидово из-за российского обстрела трое раненых, по Новогродовке россияне ударили ракетой - ДонОГА
Три человека получили ранения в Селидово в результате российского обстрела жилых домов в Покровском районе Донецкой области.
В 2023 году усилилась тенденция увеличения экспорта семян зерновых и масличных культур, произведенных в Украине - Институт аграрной экономики
Экспорт семян зерновых и масличных культур, произведенных в Украине, в 2023 году увеличился в 1,5 раза до $77,2 млн.
Представители МВФ прибыли в Киев: будут обсуждать вызовы, стоящие перед экономикой Украины
Миссия МВФ прибыла в Киев, чтобы обсудить с украинскими властями и партнерами экономические вызовы и приоритеты для усиления способности Украины.
Обновленный рейтинг WTA: Свитолина остается в первой двадцатке, Ястремская и Калинина улучшили свои позиции
В обновленном рейтинге WTA Элина Свитолина сохранила место в первой двадцатке лучших теннисисток мира. А Даяна Ястремская и Ангелина Калинина улучшили свои позиции.
россияне тренируют операторов БпЛА в Сирии для войны против Украины - ГУР
рф готовит российских операторов БПЛА на аэродроме в Сирии для использования беспилотников иранского производства в войне против Украины.
Во Франции взорвана самая высокая башня электростанции в Сент-Авольде: видео
Самая высокая градирня французской угольной электростанции Эмиля Юше в Сент-Авольде была разрушена в результате запланированного взрыва, что стало символическим шагом на пути к перепрофилированию объекта на производство "зеленого" водорода вместо ископаемого топлива.
Атака рф на Днепропетровскую область: около 30 тыс. домов остаются без электричества - Минэнерго
Атака российского беспилотника на электроподстанцию в Павлограде Днепропетровской области оставила без электричества более 30 000 абонентов.