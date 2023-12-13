россияне дважды за ночь обстреляли Сумскую область
Киев • УНН
Российские войска дважды обстреляли Сумскую область Украины в течение ночи, в результате чего было зафиксировано пять взрывов
Российские оккупанты ночью дважды обстреляли Сумскую область, зафиксировано 5 взрывов. Об этом сообщили в Сумской ОВА в среду, передает УНН.
Ночью россияне совершили 2 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 5 взрывов. Обстрелам подверглись Свесская и Эсманская громады
Как указано:
Эсманская громада: осуществлен обстрел из стрелкового оружия.
Свесская громада: враг бил из минометов (5 взрывов).
Напомним
В ночь на 13 декабря украинские Силы обороны уничтожили в небе над Украиной 10 из 10 вражеских ударных дронов типа Shahed, почти все в Одесской области, и все 10 ракет, запущенных российскими войсками по баллистической траектории по Киеву.
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