россияне дважды за ночь обстреляли Сумскую область

НАТО будет будущим Украины, после ее победы в войне - Байден

Байден утверждает, что будущее Украины включает членство в НАТО, но после победы, выполнения определенных условий и подписания соглашения о вступлении в Альянс. Он отмечает единство и поддержку военных усилий Украины.