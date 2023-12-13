россияне дважды за ночь обстреляли Сумскую область

Эксклюзив
Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"
  •  60412 просмотра

Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"

Эксклюзив
Судьи Верховного Суда вышли за пределы своих полномочий при рассмотрении дела обвиняемого в заказных убийствах экс-депутата-агента фсб рф Шепелева - юрист
  •  59400 просмотра

Судьи Верховного Суда вышли за пределы своих полномочий при рассмотрении дела обвиняемого в заказных убийствах экс-депутата-агента фсб рф Шепелева - юрист

Эксклюзив
Возврат реального НДС за фиктивный экспорт: аналитик озвучил схемы Гетманцева, за которые им должны заинтересоваться правоохранители
  •  124912 просмотра

Возврат реального НДС за фиктивный экспорт: аналитик озвучил схемы Гетманцева, за которые им должны заинтересоваться правоохранители

Эксклюзив
Хакерская атака на Киевстар: специалисты Госспецсвязи расследуют инцидент
  •  125831 просмотра

Хакерская атака на Киевстар: специалисты Госспецсвязи расследуют инцидент

Эксклюзив
Из-за загруженности рассмотрение жалобы на действия судей ВС по делу Шепелева может затянуться на месяцы, однако шанс на законное решение есть - ЦПК
  •  116822 просмотра

Из-за загруженности рассмотрение жалобы на действия судей ВС по делу Шепелева может затянуться на месяцы, однако шанс на законное решение есть - ЦПК

Эксклюзив
Эксперт: украинское законодательство недружественно к инвесторам и акционерам
  •  138040 просмотра

Эксперт: украинское законодательство недружественно к инвесторам и акционерам

Эксклюзив
Три роковые ошибки. Стало известно, на какие нарушения судей Верховного Суда пожаловалась прокурор по делу экс-депутата - агента фсб Шепелева
12 декабря  •  117172 просмотра

Три роковые ошибки. Стало известно, на какие нарушения судей Верховного Суда пожаловалась прокурор по делу экс-депутата - агента фсб Шепелева

Эксклюзив
Старая схема за новой вывеской: как в Винницкой области фирмы, фигурирующие в уголовных делах, продолжают осваивать бюджетные средства
  •  137690 просмотра

Старая схема за новой вывеской: как в Винницкой области фирмы, фигурирующие в уголовных делах, продолжают осваивать бюджетные средства

Эксклюзив
Если непосредственно будут участвовать производители, то цена будет ниже - "Укрцукор" об идее Минобороны проводить тендеры на питание без посредников
12 декабря  •  130991 просмотра

Если непосредственно будут участвовать производители, то цена будет ниже - "Укрцукор" об идее Минобороны проводить тендеры на питание без посредников

Эксклюзив
Чтобы у международных партнеров не возникало сомнений, что Украина - правовое государство, ВСП и НАБУ должны проверить судей Верховного суда по делу агента фсб Шепелева - эксперт
11 декабря  •  211606 просмотра

Чтобы у международных партнеров не возникало сомнений, что Украина - правовое государство, ВСП и НАБУ должны проверить судей Верховного суда по делу агента фсб Шепелева - эксперт

Эксклюзив
Эксперт рассказал, влияет ли на стоимость проезда в маршрутках закрытие нескольких станций метро Киева
11 декабря  •  205674 просмотра

Эксперт рассказал, влияет ли на стоимость проезда в маршрутках закрытие нескольких станций метро Киева

Эксклюзив
Меркурий снова будет ретроградным: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 – 17 декабря
11 декабря  •  195187 просмотра

Меркурий снова будет ретроградным: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 – 17 декабря

Эксклюзив
Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта
11 декабря  •  191508 просмотра

Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта

Эксклюзив
На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza
9 декабря  •  276349 просмотра

На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza

Эксклюзив
Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс
8 декабря  •  285423 просмотра

Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости

Удар по Киеву: в одном из районов столицы горят авто

  •  108918 просмотра
Когда в Раду снова начнут пускать журналистов? Стефанчук дал ответ

Когда в Раду снова начнут пускать журналистов? Стефанчук дал ответ

  •  100761 просмотра
"Просто отдать свои территории, это абсолютное безумие": Зеленский отверг идею передачи украинских земель россии

"Просто отдать свои территории, это абсолютное безумие": Зеленский отверг идею передачи украинских земель россии

  •  100462 просмотра
Коммунальный феодализм и коррупционные схемы: для чего в Виннице соратник Гройсмана передал своему сыну "в наследство" водоканал

Коммунальный феодализм и коррупционные схемы: для чего в Виннице соратник Гройсмана передал своему сыну "в наследство" водоканал

  •  94178 просмотра

Взрывы прогремели в Киеве: ракетная угроза в регионе

  •  63148 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
rossiyane-dvazhdi-za-noch-obstrelyali-sumskuyu-oblast

россияне дважды за ночь обстреляли Сумскую область

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 07:59  •  17172 просмотра

Read in English

Российские войска дважды обстреляли Сумскую область Украины в течение ночи, в результате чего было зафиксировано пять взрывов

Российские оккупанты ночью дважды обстреляли Сумскую область, зафиксировано 5 взрывов. Об этом сообщили в Сумской ОВА в среду, передает УНН.

Ночью россияне совершили 2 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 5 взрывов. Обстрелам подверглись Свесская и Эсманская громады

- сообщили в ОВА в Telegram.

Как указано:

Эсманская громада: осуществлен обстрел из стрелкового оружия.

Свесская громада: враг бил из минометов (5 взрывов).

Напомним

В ночь на 13 декабря украинские Силы обороны уничтожили в небе над Украиной 10 из 10 вражеских ударных дронов типа Shahed, почти все в Одесской области, и все 10 ракет, запущенных российскими войсками по баллистической траектории по Киеву.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 341 тысячу

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Война
росіяни двічі за ніч обстріляли Сумщину
Russians shelled Sumy region twice during the night
Новости по теме

россияне дважды за ночь обстреляли Сумскую область

Российские войска дважды обстреляли Сумскую область Украины в течение ночи, в результате чего было зафиксировано пять взрывов.

Война •   •  17172 просмотра
россияне дважды за ночь обстреляли Сумскую область

Полиция проводит следственные действия в киевском метрополитене, относительно разгерметизации тоннеля на "синей ветке"

Киевская полиция расследует халатность при строительстве и обслуживании тоннеля метрополитена, которая привела к его разгерметизации и последующему затоплению. Проводятся обыски в общественных организациях и частной компании с целью установления виновных.

Криминал и ЧП •   •  13021 просмотра
Полиция проводит следственные действия в киевском метрополитене, относительно разгерметизации тоннеля на "синей ветке"

Судьи Верховного Суда вышли за пределы своих полномочий при рассмотрении дела обвиняемого в заказных убийствах экс-депутата-агента фсб рф Шепелева - юрист

Судьи Верховного Суда вышли за пределы своих полномочий при рассмотрении дела обвиняемого в заказных убийствах экс-депутата-агента фсб рф Шепелева - юрист.

Криминал и ЧП •   •  59400 просмотра
Эксклюзив
Судьи Верховного Суда вышли за пределы своих полномочий при рассмотрении дела обвиняемого в заказных убийствах экс-депутата-агента фсб рф Шепелева - юрист

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших из-за атаки рф на Киев

Большинство пострадавших от ракетного удара России по Киеву находятся в удовлетворительном состоянии; 20 госпитализированы, в том числе 2 детей. Пострадала одна больница, но она продолжает работать, жертв нет.

Общество •   •  17381 просмотра
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших из-за атаки рф на Киев

Атака рф в Одесской области: двое раненых, повреждено предприятие и автомобили

Двое гражданских лиц были ранены в Одесской области после атаки российских беспилотников, в результате которой было повреждено муниципальное авторемонтное предприятие и несколько транспортных средств, в частности три автомобиля были уничтожены огнем.

Война •   •  36272 просмотра
Атака рф в Одесской области: двое раненых, повреждено предприятие и автомобили

НАТО будет будущим Украины, после ее победы в войне - Байден

Байден утверждает, что будущее Украины включает членство в НАТО, но после победы, выполнения определенных условий и подписания соглашения о вступлении в Альянс. Он отмечает единство и поддержку военных усилий Украины.

Политика •   •  30874 просмотра
НАТО будет будущим Украины, после ее победы в войне - Байден

Армия рф пыталась атаковать объект критической инфраструктуры в Киеве- Ермак

Российские войска пытались нанести ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в Киеве, в результате атаки были ранены 53 человека, в том числе шестеро детей, и повреждены здания.

Война •   •  33025 просмотра
Армия рф пыталась атаковать объект критической инфраструктуры в Киеве- Ермак

"Ответ на все это будет": Зеленский отреагировал на ракетную атаку рф на Киев

Президент Украины Зеленский заявил, что все 10 российских баллистических ракет, выпущенных по Киеву, были сбиты, а всем пострадавшим оказана помощь. Зеленский подтвердил новые мощные договоренности по наращиванию мощностей для защиты.

Война •   •  30999 просмотра
"Ответ на все это будет": Зеленский отреагировал на ракетную атаку рф на Киев

россияне за сутки атаковали Запорожскую область 17 дронами

Российские войска атаковали 21 населенный пункт в Запорожской области, в результате чего никто не пострадал, но были повреждены жилые дома.

Война •   •  29683 просмотра
россияне за сутки атаковали Запорожскую область 17 дронами

Удары по Киеву рф могла наносить ракетами 48Н6 из комплекса С400 - Ермак

Российская армия, вероятно, использовала ракеты 48N6 из комплекса С400 для атаки на Киев, в результате чего были ранены 53 человека, в том числе шестеро детей, и нанесен значительный материальный ущерб.

Война •   •  31425 просмотра
Удары по Киеву рф могла наносить ракетами 48Н6 из комплекса С400 - Ермак