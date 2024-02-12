На Луганщині окупанти продовжують нищити Серебрянський ліс, також страждають населенні пункти, де залишаються цивільні – Лисогор
Київ • УНН
Російські військові продовжили обстріли мирних районів Луганської області, зокрема Серебрянського лісу та станиці Красноріченської, в той час як українські сили відбили російські атаки поблизу Білогорівки.
Бійці ЗСУ відбили низку штурмів зс рф в районі Білогорівки у Луганській області, крім того окупант обстрілює Красноріченську громаду: там залишаються мешканці, основна частина яких – це люди похилого віку. Про це передає пресслужба Луганської обласної військової адміністрації, повідомляє УНН.
Три штурми росіян відбито в неділю від Білогорівки. Цей населений пункт, а також територію Серебрянського лісу, противник постійно нищить вогнем артилерії та мінометів.
Попри наближеність до лінії бойового зіткнення, в селах Красноріченської громади залишаються цивільні – там тривають обстріли російських загарбників.
Ситуацію на окупованих та деокупованих територіях
Адміністрація інформує про організацію перевезення одержувачів соціальних виплат до більш безпечних територій, де надає послуги "Укрпошта".
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Нагадаємо
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