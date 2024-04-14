На Николаевщине уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59 - ОВА

В течение 13 апреля на Николаевщине силы и средства противовоздушной обороны уничтожили ракету типа Х-59. Кроме этого, армия России наносила артиллерийские обстрелы по территории Куцурубской общины. Обломками повреждены три частных дома. Об этом сообщил руководитель ОВА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 13 апреля в 17:49, 18:12 и 14 апреля в 01:48, 01:56 враг нанес артиллерийские обстрелы по территории Куцурубской общины.

В результате чего в с. Дмитровка ударной волной и обломками повреждены домовладения трех частных домов. Пострадавших нет.

Также за прошедшие сутки на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

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