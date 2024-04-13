россияне ночью обстреляли Николаевскую область, жертв нет

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Ночью россияне обстреляли Николаевскую область, но, к счастью, обошлось без жертв.
За сутки в Запорожской области войска рф 410 раз били по населенным пунктам
За минувшие сутки враг совершил 410 обстрелов в Запорожской области, в результате которых пострадали по меньшей мере 8 населенных пунктов, включая авиаудары, атаки беспилотников, ракетные и артиллерийские обстрелы различных населенных пунктов.
Воздушные Силы предупреждают о ракетной угрозе в Николаевской области
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о ракетной угрозе в Николаевской области.
За сутки рф потеряла 1030 военнослужащих
По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 1030 военнослужащих.
За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 91 авиационных атак, 160 залповых обстрелов
За минувшие сутки произошло 97 боевых столкновений, во время которых рф нанесла 2 ракетных и 91 авиационный удар, а также 160 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных регионах.
США информируют, что Иран перемещает военную технику
По сообщениям, Иран перемещает военные средства, такие как беспилотники и крылатые ракеты, на своей территории, потенциально готовясь к атакам на израильские объекты.
Польша создаст Совет по вопросам сотрудничества с Украиной для помощи в восстановлении
Польша создаст Совет по вопросам сотрудничества с Украиной для привлечения как можно большего количества польских компаний, органов местного самоуправления и неправительственных организаций к процессу восстановления в Украине.
Хмельницкая область: вновь созданная Добровольная пожарная команда начала свою работу
Добровольная пожарная команда в составе 2 женщин и 5 мужчин, которые прошли обучение в Польше, начала работу в Хмельницкой области, чтобы помогать спасателям в чрезвычайных ситуациях с помощью нового оборудования, полученного от польских партнеров.
13 апреля: Международный день благодарности растениям, День игры "Эрудит"
Сегодня, 13 апреля, все любители флоры и загадочного мира зеленых насаждений могут присоединиться к мероприятиям по случаю Международного дня благодарности растениям. По оценкам ученых, за последние 250 лет на нашей планете исчезли более 500 видов растений. 60 тысяч видов растений находятся на грани исчезновения.
Чесноков обсудил с главой Европейского молодежного фонда поддержку украинской молодежи
Андрей Чесноков, заместитель министра молодежи и спорта Украины, обсудил с Горданой Бериан, президентом Европейского молодежного фонда, продолжение поддержки украинской молодежи путем финансирования проектов, направленных на оказание ей помощи во время войны рф против Украины и стимулирования ее возвращения для восстановления страны.