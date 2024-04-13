россияне ночью обстреляли Николаевскую область, жертв нет

Ночью россияне обстреляли Николаевскую область. К счастью, обошлось без жертв. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

В Николаевской области 13 апреля в 02:43 часов оккупанты нанесли артиллерийские обстрелы по акватории, а в 02:58 были зафиксированы обстрелы по городу Очаков Очаковской громады.

К счастью, информации о пострадавших не поступило.

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