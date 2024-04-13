За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 91 авиационных атак, 160 залповых обстрелов

За сутки произошло 97 боевых столкновений. рф нанесла 2 ракетных и 91 авиационных удара. Осуществлено 160 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки произошло 97 боевых столкновений, в результате которых россияне нанесли 2 ракетных и 91 авиационных удара, а также совершили 160 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Поэтому населенные пункты Сумской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областей пострадали от авиационных ударов. Также около 110 населенных пунктов в регионах Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей находились под артиллерийским огнем.

Что касается ситуации на направлениях:

Волынский и Полесский: без изменений.

Северский и Слобожанский: противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах.

Купянский: враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

Лиманский: Силы обороны отбили 1 атаку противника в районах населенных пунктов Донецкой области.

Бахмутский: ВСУ отбили 33 атаки россиян у Луганской и Донецкой областей.

Авдеевский: Защитники отбили 18 атак врага в районах населенных пунктов Донецкой области.

Новопавловский: враг 29 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

Ореховский: Силы обороны отбили 7 атак противника в районах Донецкой и Запорожской областей.

Херсонский: оккупанты совершили 6 безуспешных штурмов позиций ВСУ.

Добавим

Авиация Сил обороны осуществила удары по 12 районам сосредоточения вражеского личного состава, вооружения и военной техники и 4 зенитно-ракетных комплексах противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59. Подразделениями ракетных войск было нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 2 средствах противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ противника.

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