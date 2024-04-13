За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 91 авиационных атак, 160 залповых обстрелов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
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С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
  •  119369 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
  •  121264 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  144909 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  123971 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  136010 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  161242 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139665 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134321 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117747 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 91 авиационных атак, 160 залповых обстрелов

За минувшие сутки произошло 97 боевых столкновений, во время которых рф нанесла 2 ракетных и 91 авиационный удар, а также 160 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных регионах.

Война •   •  1507 просмотра
За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 91 авиационных атак, 160 залповых обстрелов

США информируют, что Иран перемещает военную технику

По сообщениям, Иран перемещает военные средства, такие как беспилотники и крылатые ракеты, на своей территории, потенциально готовясь к атакам на израильские объекты.

Война •   •  5051 просмотра
США информируют, что Иран перемещает военную технику

Польша создаст Совет по вопросам сотрудничества с Украиной для помощи в восстановлении

Польша создаст Совет по вопросам сотрудничества с Украиной для привлечения как можно большего количества польских компаний, органов местного самоуправления и неправительственных организаций к процессу восстановления в Украине.

Война •   •  7233 просмотра
Польша создаст Совет по вопросам сотрудничества с Украиной для помощи в восстановлении

Хмельницкая область: вновь созданная Добровольная пожарная команда начала свою работу

Добровольная пожарная команда в составе 2 женщин и 5 мужчин, которые прошли обучение в Польше, начала работу в Хмельницкой области, чтобы помогать спасателям в чрезвычайных ситуациях с помощью нового оборудования, полученного от польских партнеров.

Общество •   •  6841 просмотра
Хмельницкая область: вновь созданная Добровольная пожарная команда начала свою работу

13 апреля: Международный день благодарности растениям, День игры "Эрудит"

Сегодня, 13 апреля, все любители флоры и загадочного мира зеленых насаждений могут присоединиться к мероприятиям по случаю Международного дня благодарности растениям. По оценкам ученых, за последние 250 лет на нашей планете исчезли более 500 видов растений. 60 тысяч видов растений находятся на грани исчезновения.

УНН Lite •   •  6485 просмотра
13 апреля: Международный день благодарности растениям, День игры "Эрудит"

Чесноков обсудил с главой Европейского молодежного фонда поддержку украинской молодежи

Андрей Чесноков, заместитель министра молодежи и спорта Украины, обсудил с Горданой Бериан, президентом Европейского молодежного фонда, продолжение поддержки украинской молодежи путем финансирования проектов, направленных на оказание ей помощи во время войны рф против Украины и стимулирования ее возвращения для восстановления страны.

Общество •   •  8877 просмотра
Чесноков обсудил с главой Европейского молодежного фонда поддержку украинской молодежи

рф хочет перезапустить временно оккупированную Запорожскую АЭС

рф планирует перезапустить захваченную Запорожскую атомную электростанцию в Украине.

Война •   •  9743 просмотра
рф хочет перезапустить временно оккупированную Запорожскую АЭС

В захваченном Бердянске рф готовит колоборантов распространять кремлевские нарративы среди детей

В оккупированном Бердянске россияне начали подготовку молодых колоборантов как инструкторов для движения "орлят россии", направленного на привитие украинским детям российской идентичности через распространение кремлевских нарративов, что равнозначно политике геноцида против украинцев путем принудительной ассимиляции.

Война •   •  10350 просмотра
В захваченном Бердянске рф готовит колоборантов распространять кремлевские нарративы среди детей

Украинские спортивные лидеры требуют отстранения российских и белорусских спортсменов от Олимпиады в Париже

Украина требует отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже из-за их поддержки войны против Украины.

Война •   •  10804 просмотра
Украинские спортивные лидеры требуют отстранения российских и белорусских спортсменов от Олимпиады в Париже

США и Великобритания запретили импорт российского алюминия, меди и никеля

США и Великобритания ввели новые запреты на импорт и использование российского алюминия, меди и никеля, чтобы ограничить доходы рф от экспорта металлов и ее способность финансировать войну против Украины.

Экономика •   •  12213 просмотра
США и Великобритания запретили импорт российского алюминия, меди и никеля