Оккупанты ударили ракетами по Одесской области, есть попадания

Вечером 9 апреля российские войска ударили ракетами, вероятно, Х-59, по Одесской области. Есть попадания по территории инфраструктурного объекта. Об этом сообщили в Силах обороны юга, передает УНН.

Детали

Отмечается, что ПВО сбила две ракеты над морем. Однако повреждены административные и технические помещения. Травмированных нет.

Враг не прекращает террор. Вечером российские оккупационные войска вновь осуществили ракетную атаку по Одесской области. С самолета тактической авиации, из акватории Черного моря, враг нанес удары ракетами, вероятно Х-59, по Одесской области. Силами противовоздушной обороны уничтожено 2 ракеты над морем. К сожалению, есть попадание по открытой территории инфраструктурного объекта. Повреждены административные и технические помещения. Люди не пострадали говорится в сообщении Сил обороны юга.

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