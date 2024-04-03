Пограничники приземлили вражеский дрон-разведчик, собиравший данные в приграничье Сумщины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
lockheed-martin-x-59-quesstЛокхид Мартин Х-59 Квест
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
  •  53679 просмотра

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

Эксклюзив
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
  •  78869 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
  •  124466 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

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"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
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"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
  •  123282 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
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Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

Эксклюзив
Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
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Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
2 апреля 2024, 08:52  •  100117 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

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1 апреля 2024, 14:16  •  119991 просмотра

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27 марта 2024, 10:45  •  458746 просмотра

Пограничники приземлили вражеский дрон-разведчик, собиравший данные в приграничье Сумщины

Бойцы ГПСУ в Сумской области сбили вражеский разведывательный беспилотник, который собирал данные в пограничной зоне.

Война •   •  11131 просмотра
Пограничники приземлили вражеский дрон-разведчик, собиравший данные в приграничье Сумщины

россияне ночью ударили двумя ракетами по Боровой на Харьковщине: прокуратура показала последствия

Российские войска ночью нанесли удар двумя ракетами "Гром Е-1" по поселку Боровая Харьковской области, повредив учебное заведение и школьные гаражи.

Война •   •  11809 просмотра
россияне ночью ударили двумя ракетами по Боровой на Харьковщине: прокуратура показала последствия

Качество воздуха в Киеве после загрязнения пылью из Сахары вернулось к норме

Качество воздуха в Киеве вернулось к норме после почти двухдневного загрязнения воздуха пылью из Сахары, а предыдущие рекомендации по ограничению пребывания на улице были отменены.

Киев •   •  10802 просмотра
Качество воздуха в Киеве после загрязнения пылью из Сахары вернулось к норме

Ситуация на ДнепроГЭС после атаки рф: Федоров говорит, только на установление последствий понадобятся месяцы

На Днепровской ГЭС, атакованной российскими войсками, проводится полный анализ повреждений, прежде чем восстановить ее способность вырабатывать электроэнергию, на что уйдут месяцы, а на дамбе функционирует только одна полоса движения.

Война •   •  11760 просмотра
Ситуация на ДнепроГЭС после атаки рф: Федоров говорит, только на установление последствий понадобятся месяцы

єОселя: Одесская ОВА компенсировала защитникам жилье более чем на 1 млн гривен

163 защитника из Одесской области воспользовались государственной программой доступного ипотечного кредитования "єОселя", при этом областная администрация компенсировала более 1 млн гривен.

Общество •   •  10828 просмотра
єОселя: Одесская ОВА компенсировала защитникам жилье более чем на 1 млн гривен

Стажировка за границей для студентов-мужчин: в ГПСУ объяснили, какие документы нужны для выезда из Украины

Правительство разрешило студентам-мужчинам в возрасте 18-22 лет, обучающимся на бакалавриате или магистратуре в области медицины, фармации или ветеринарии, выезжать за границу на один семестр для стажировки и обучения, требуя такие документы, как справка из университета, соглашение об академической мобильности, электронный билет и документы о воинском учете.

Общество •   •  11893 просмотра
Стажировка за границей для студентов-мужчин: в ГПСУ объяснили, какие документы нужны для выезда из Украины

Пережил две мировые войны: в возрасте 114 лет умер самый старый мужчина в мире

Самый старый мужчина в мире, Хуан Висенте Перес Мора из Венесуэлы, умер в возрасте 114 лет, пережив две мировые войны и пандемию Covid-19.

Здоровье •   •  10231 просмотра
Пережил две мировые войны: в возрасте 114 лет умер самый старый мужчина в мире

Zara возобновляет работу магазинов в Украине

Zara снова открыла некоторые из своих магазинов в Киеве и возобновила онлайн-покупки в некоторых регионах Украины после временного прекращения деятельности из-за российского вторжения.

Война •   •  17630 просмотра
Zara возобновляет работу магазинов в Украине

"Армия дронов" за неделю поразила 20 российских танков - Федоров

За прошедшую неделю ударные роты БпЛА из "Армии дронов" уничтожили 20 российских танков, 39 боевых бронированных машин, 66 орудий и 9 складов.

Война •   •  15639 просмотра
"Армия дронов" за неделю поразила 20 российских танков - Федоров

рф нанесла ракетный удар по Сумской области: есть погибший, среди пострадавших - четырехлетний мальчик

В результате российского ракетного удара по Краснопольской общине в Сумской области один человек погиб и двое получили ранения, в том числе четырехлетний мальчик.

Общество •   •  15504 просмотра
рф нанесла ракетный удар по Сумской области: есть погибший, среди пострадавших - четырехлетний мальчик