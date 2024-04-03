Пограничники приземлили вражеский дрон-разведчик, собиравший данные в приграничье Сумщины

В Сумской области бойцы ГПСУ обезвредили российский дрон-разведчик, который собирал информацию в приграничье. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что пограничный наряд, который выполнял боевую задачу на одном из направлений госграницы, заметил приближение вражеского коптера.

Защитники границы открыли огонь из стрелкового оружия на поражение дрона, в результате квадрокоптер оккупантов потерял высоту и упал на землю.

Скорее всего, это был дрон-разведчик, который собирал разведывательные данные в приграничье украинской территории, - говорится в сообщении.

Напомним

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