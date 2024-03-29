На Сумщине обезвредили авиационную ракету Х-59, которую нашли в лесу

Вражеская ракета была обнаружена в лесу неподалеку от одного из сел на Сумщине. Во время падения она не взорвалась, но получила повреждения корпуса и потеряла двигатель. Взрывотехники вывезли и уничтожили ее. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Сумской области, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что ракету на опушке леса заметил полицейский офицер общины во время патрулирования территории на автомобиле.

На месте взрывотехники установили, что это авиационная ракета Х-59 "Овод" класса "воздух - земля". Она около семи метров длиной, весит 930 килограммов и имеет мощную боевую часть весом более 280 килограммов. При попадании в цель вызывает серьезные разрушения и гибель людей.

Подобное оружие, в случае обнаружения, уничтожается системами противовоздушной обороны еще в полете, но если не взорвалось во время падения, то обезвреживается саперами на месте обнаружения, - отметили в полиции.

Осмотрев ракету и ее части, саперы дистанционным путем отделили боевую часть от корпуса, а затем осуществили ее уничтожение с помощью накладного заряда взрывчатки неподалеку от места обнаружения.

От взрыва загорелась сухая трава на опушке возле поля - полицейские потушили возгорание.

Напомним

Полицейские взрывотехники во Львовской области обезвредили боеголовку сбитой российской крылатой ракеты Х-101, которую нашли в поле после недавних обстрелов.

