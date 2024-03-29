ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

На Сумщине обезвредили авиационную ракету Х-59, которую нашли в лесу

На Сумщине обезвредили авиационную ракету Х-59, которую нашли в лесу

Киев  •  УНН

29 марта 2024, 15:39  •  8565 просмотра

Read in English

Полицейские взрывотехники обезвредили неразорвавшуюся ракету Х-59 класса "воздух-земля", найденную в лесу возле села в Сумской области.

Вражеская ракета была обнаружена в лесу неподалеку от одного из сел на Сумщине. Во время падения она не взорвалась, но получила повреждения корпуса и потеряла двигатель. Взрывотехники вывезли и уничтожили ее. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Сумской области, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что ракету на опушке леса заметил полицейский офицер общины во время патрулирования территории на автомобиле.

На месте взрывотехники установили, что это авиационная ракета Х-59 "Овод" класса "воздух - земля". Она около семи метров длиной, весит 930 килограммов и имеет мощную боевую часть весом более 280 килограммов. При попадании в цель вызывает серьезные разрушения и гибель людей.

Подобное оружие, в случае обнаружения, уничтожается системами противовоздушной обороны еще в полете, но если не взорвалось во время падения, то обезвреживается саперами на месте обнаружения,

- отметили в полиции.

Осмотрев ракету и ее части, саперы дистанционным путем отделили боевую часть от корпуса, а затем осуществили ее уничтожение с помощью накладного заряда взрывчатки неподалеку от места обнаружения.

От взрыва загорелась сухая трава на опушке возле поля - полицейские потушили возгорание.

Напомним

Полицейские взрывотехники во Львовской области обезвредили боеголовку сбитой российской крылатой ракеты Х-101, которую нашли в поле после недавних обстрелов.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
lockheed-martin-x-59-quesstЛокхид Мартин Х-59 Квест
Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
  •  70059 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
  •  90052 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
  •  101311 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  212561 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  134080 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  133415 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  153100 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143089 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145242 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153329 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Новости по теме
На Сумщине обезвредили авиационную ракету Х-59, которую нашли в лесу

На Сумщине обезвредили авиационную ракету Х-59, которую нашли в лесу

  •  8565 просмотра
В Киеве 29 марта - 2 апреля может подняться уровень воды в Днепре

В Киеве 29 марта - 2 апреля может подняться уровень воды в Днепре

  •  8710 просмотра
Экс-секретаря СНБО Данилова рассматривают на должность нового посла в Молдове - СМИ

Экс-секретаря СНБО Данилова рассматривают на должность нового посла в Молдове - СМИ

  •  11837 просмотра
Ближайшая цель Украины и Индии - вернуть торговлю на прежний уровень - Джайшанкар

Ближайшая цель Украины и Индии - вернуть торговлю на прежний уровень - Джайшанкар

  •  14114 просмотра
Попытка подкупа руководителя Сумской МВА: один из подозреваемых вышел под залог в почти 2 миллиона гривен

Попытка подкупа руководителя Сумской МВА: один из подозреваемых вышел под залог в почти 2 миллиона гривен

  •  12464 просмотра
Силы обороны опубликовали фото последствий удара по Одессе, напомнив об опасности вражеской агрессии

Силы обороны опубликовали фото последствий удара по Одессе, напомнив об опасности вражеской агрессии

  •  4924 просмотра
Дуда наложил вето на закон о противозачаточных таблетках в Польше

Дуда наложил вето на закон о противозачаточных таблетках в Польше

  •  12121 просмотра
россияне вывозят детей с оккупированных территорий на "образовательные мероприятия" в рф - ЦНС

россияне вывозят детей с оккупированных территорий на "образовательные мероприятия" в рф - ЦНС

  •  14436 просмотра
Согласовывается с движением в ЕС: НБУ начнет публиковать статистику в евро

Согласовывается с движением в ЕС: НБУ начнет публиковать статистику в евро

  •  11806 просмотра
МВД разворачивает оперативную группу для реагирования на сбои в электроснабжении

МВД разворачивает оперативную группу для реагирования на сбои в электроснабжении

  •  13141 просмотра

Популярные

Украина переходит на летнее время 31 марта

Украина переходит на летнее время 31 марта

  •  115779 просмотра
В ВС ВСУ не подтверждают информацию, что вражеские ракеты залетели за территорию Украины

В ВС ВСУ не подтверждают информацию, что вражеские ракеты залетели за территорию Украины

  •  103238 просмотра
На юге ситуация остается достаточно напряженной - Гуменюк

На юге ситуация остается достаточно напряженной - Гуменюк

  •  102048 просмотра
Подготовка перед ночной атакой: Гуменюк заявила, что рф провела мощную аэроразведку

Подготовка перед ночной атакой: Гуменюк заявила, что рф провела мощную аэроразведку

  •  101249 просмотра
Из-за атаки рф есть повреждения энергоинфраструктуры в 6 областях, есть аварийные отключения - Шмыгаль

Из-за атаки рф есть повреждения энергоинфраструктуры в 6 областях, есть аварийные отключения - Шмыгаль

  •  91845 просмотра

Публикации

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Эксклюзив

28 марта 2024, 13:27  •  212561 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  249925 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  607009 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  556107 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  567917 просмотра

На Сумщине обезвредили авиационную ракету Х-59, которую нашли в лесу

Полицейские взрывотехники обезвредили неразорвавшуюся ракету Х-59 класса "воздух-земля", найденную в лесу возле села в Сумской области.

Война •   •  8565 просмотра
На Сумщине обезвредили авиационную ракету Х-59, которую нашли в лесу

В Киеве 29 марта - 2 апреля может подняться уровень воды в Днепре

Уровень воды в Днепре в Киеве и Бориспольском районе может резко подняться с 29 марта по 2 апреля из-за весеннего наводнения, при этом под угрозой подтопления могут оказаться низинные районы.

Киев •   •  8710 просмотра
В Киеве 29 марта - 2 апреля может подняться уровень воды в Днепре

Экс-секретаря СНБО Данилова рассматривают на должность нового посла в Молдове - СМИ

Кандидатура бывшего секретаря СНБО Алексея Данилова рассматривается на должность нового посла Украины в Молдове в Офисе Президента.

политика •   •  11837 просмотра
Экс-секретаря СНБО Данилова рассматривают на должность нового посла в Молдове - СМИ

Ближайшая цель Украины и Индии - вернуть торговлю на прежний уровень - Джайшанкар

Министры иностранных дел Индии и Украины договорились восстановить двустороннее сотрудничество до довоенного уровня и изучить новые сферы взаимодействия, признавая стратегическую перспективу своих отношений.

Война •   •  14114 просмотра
Ближайшая цель Украины и Индии - вернуть торговлю на прежний уровень - Джайшанкар

Попытка подкупа руководителя Сумской МВА: один из подозреваемых вышел под залог в почти 2 миллиона гривен

Один из обвиняемых, по делу о попытке подкупа руководителя Сумской МВА, главный врач местной больницы, был освобожден под залог в размере 1,9 миллиона гривен.

политика •   •  12464 просмотра
Попытка подкупа руководителя Сумской МВА: один из подозреваемых вышел под залог в почти 2 миллиона гривен

Силы обороны опубликовали фото последствий удара по Одессе, напомнив об опасности вражеской агрессии

Российская ракетная атака на Одессу привела к ранению гражданских лиц, в том числе двух детей, и повреждению инфраструктуры, несмотря на то, что противовоздушная оборона сбила ракеты.

Война •   •  4924 просмотра
Силы обороны опубликовали фото последствий удара по Одессе, напомнив об опасности вражеской агрессии

Дуда наложил вето на закон о противозачаточных таблетках в Польше

Консервативный президент Польши Анджей Дуда наложил вето на законопроект, который позволил бы людям старше 15 лет покупать противозачаточные таблетки "утро после" без рецепта, разозлив левых и либеральных политиков.

Новости Мира •   •  12121 просмотра
Дуда наложил вето на закон о противозачаточных таблетках в Польше

россияне вывозят детей с оккупированных территорий на "образовательные мероприятия" в рф - ЦНС

россияне вывозят украинских детей из оккупированной Херсонской области на Дальний Восток россии для проведения "образовательных мероприятий" с пропагандой "новой родины", пытаясь изменить их самоидентификацию и ассимилировать с россиянами.

Общество •   •  14436 просмотра
россияне вывозят детей с оккупированных территорий на "образовательные мероприятия" в рф - ЦНС

Согласовывается с движением в ЕС: НБУ начнет публиковать статистику в евро

Национальный банк Украины расширяет публикацию статистики внешнего сектора в евро и гривне на своем веб-сайте, приводя ее в соответствие с практикой ЕС, поскольку Украина продвигается на пути к европейской интеграции и приобретению членства в ЕС.

Экономика •   •  11806 просмотра
Согласовывается с движением в ЕС: НБУ начнет публиковать статистику в евро

МВД разворачивает оперативную группу для реагирования на сбои в электроснабжении

Министерство внутренних дел развернуло оперативную группу для реагирования на вызовы, связанные с возможными отключениями электроэнергии, вызванными массированными атаками России на украинские электростанции.

Общество •   •  13141 просмотра
МВД разворачивает оперативную группу для реагирования на сбои в электроснабжении