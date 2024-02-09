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На Львівщині вибухотехніки ліквідували залишки збитої російської ракети Х-101

На Львівщині вибухотехніки ліквідували залишки збитої російської ракети Х-101

Київ • УНН

 • 23108 перегляди

Поліцейські вибухотехніки у Львівській області знешкодили боєголовку збитої російської крилатої ракети Х-101, яку знайшли у полі після нещодавніх обстрілів.

На Львівщині поліцейські вибухотехніки знешкодили збиту ворожу крилату ракету, яка впала в регіоні під час останнього масованого обстрілу України. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Львівській області, передає УНН.

Деталі

У відомстві розповіли, що крилату ракету Х-101, одну з багатьох, які російські агресори запустили по Україні в ніч на 7 лютого, збили бійці ППО і невдовзі її було виявлено в полі неподалік одного з сіл Стрийського району.

Бойова частина ракети вагою 400 кілограмів не здетонувала, до її знешкодження були задіяні спеціалісти-вибухотехніки Управління вибухотехнічної служби поліції Львівщини спільно з піротехніками ДСНС у Львівській області.

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Кожен випадок індивідуальний, тому вимагає точності, уважності, ретельного попереднього вивчення об’єкта та акуратної роботи спеціалістів. У цьому конкретному випадку правильним рішенням було - знешкодити бойову частину ракети шляхом контрольованого підриву 

- резюмував т.в.о.начальника Управління вибухотехнічної служби поліції Львівщини полковник поліції Андрій Штангрет.

За його словами, бойову частину ракети перевезли спеціально підготовлене безпечне місце, засипали землею для гасіння вибухової хвилі та зменшення розльоту засобів ураження, після чого підірвали.

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Нагадаємо

У Дарницькому районі Києва працівники муніципальної охорони знайшли уламки ворожої ракети, якою росія атакувала місто 23 січня.  На місце події викликали правоохоронців для фіксації злочину.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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