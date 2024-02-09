На Львовщине взрывотехники ликвидировали остатки сбитой российской ракеты Х-101

На Львовщине полицейские взрывотехники обезвредили сбитую вражескую крылатую ракету, которая упала в регионе во время последнего массированного обстрела Украины. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции во Львовской области, передает УНН.

Детали

В ведомстве рассказали, что крылатую ракету Х-101, одну из многих, которые российские агрессоры запустили по Украине в ночь на 7 февраля, сбили бойцы ПВО и вскоре она была обнаружена в поле неподалеку от одного из сел Стрыйского района.

Боевая часть ракеты весом 400 килограммов не сдетонировала, к ее обезвреживанию были задействованы специалисты-взрывотехники Управления взрывотехнической службы полиции Львовщины совместно с пиротехниками ГСЧС во Львовской области.

На Киевщине уничтожили боевую часть российской ракеты X-101

Каждый случай индивидуален, поэтому требует точности, внимательности, тщательного предварительного изучения объекта и аккуратной работы специалистов. В этом конкретном случае правильным решением было - обезвредить боевую часть ракеты путем контролируемого подрыва - резюмировал в.и.о. начальника Управления взрывотехнической службы полиции Львовщины полковник полиции Андрей Штангрет.

По его словам, боевую часть ракеты перевезли в специально подготовленное безопасное место, засыпали землей для гашения взрывной волны и уменьшения разлета средств поражения, после чего взорвали.

Замена двигателя и системы наведения: Рувин рассказал, как враг пытается модифицировать крылатые ракеты Х-22/32

Напомним

В Дарницком районе Киева работники муниципальной охраны нашли обломки вражеской ракеты, которой россия атаковала город 23 января. На место происшествия вызвали правоохранителей для фиксации преступления.