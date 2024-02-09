На Львовщине взрывотехники ликвидировали остатки сбитой российской ракеты Х-101
Полицейские взрывотехники во Львовской области обезвредили боеголовку сбитой российской крылатой ракеты Х-101, которую нашли в поле после недавних обстрелов.
Посевная-2024: резкого уменьшения площади посева не ожидается, но есть вопросы к качеству пшеницы
Украина ожидает, что посевная площадь в 2024 году будет аналогичной 2023 году, но обеспокоена более низким качеством пшеницы.
Украина пересмотрит правила ведения бизнеса, чтобы помочь экономике - заместитель министра экономики
Правительство Украины работает над перестройкой системы регулирования бизнеса, отменяя сотни документов, чтобы помочь стимулировать экономику, на которую повлияла война.
Американские чиновники убеждают, что пауза в экспорте сжиженного газа не повлияет на утвержденные поставки в ЕС
Заместитель министра энергетики США заверил комитет Сената, что пауза в выдаче новых разрешений на экспорт сжиженного природного газа не повлияет на утвержденные поставки в ЕС.
В Украине утвердили план мероприятий по выполнению рекомендаций Еврокомиссии на пути в ЕС
Кабинет Министров Украины одобрил план действий по выполнению более 350 мероприятий из рекомендаций Европейской Комиссии.
ОАЭ продолжат помогать с обменами украинских защитников
ОАЭ будут продолжать прилагать усилия для посредничества в обмене пленными между россией и Украиной.
Первое совещание с новым Главнокомандующим: Умеров обсудил с Сырским план действий ВСУ на 2024 год
Министр обороны Рустем Умеров и Главнокомандующий генерал-полковник Александр Сырский обсудили планы развития Вооруженных сил Украины до 2024 года, сосредоточившись на логистике, подготовке и беспилотных системах.
В Украину прибыла делегация из Конгресса США
Двухпартийная делегация Конгресса США во главе с председателем комитета по вопросам разведки Палаты представителей Майком Тернером прибыла в Киев.
Правительство разработало законопроект о компенсации разницы в тарифах: Кубраков сообщил детали
Правительство подготовило законопроект о компенсации теплоснабжающим предприятиям разницы между фактическими затратами и регулируемыми тарифами в связи с мораторием на повышение тарифов.
Российские дроны "Ланцет" отслеживают цель с помощью встроенной камеры иностранного производства - НАПК
Российские ударные БПЛА "Ланцет" отслеживают цели с помощью камер иностранного производства, сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины.