На Киевщине уничтожили боевую часть российской ракеты X-101

На Киевщине взрывотехники уничтожили боевую часть российской крылатой ракеты X-101. Об этом сообщает Нацполиция Украины, пишет УНН.

В одном из населенных пунктов Киевской области на территории домовладения были обнаружены обломки вражеской крылатой ракеты Х-101, - говорится в сообщении.

Детали

Специалисты взрывотехнической службы, прибывшие на место происшествия, установили, что боевая часть ракеты уцелела и не сдетонировала.

Отмечается, что боевую часть ракеты, которая содержит примерно 250 килограммов взрывчатки, полицейские вывезли на взрывную площадку для дальнейшего уничтожения.

Напомним

В одном из населенных пунктов Сумской области местный житель обнаружил в лесу боевую часть российской авиационной крылатой ракеты Х-59 весом около 300 килограммов.

На Львовщине нашли в 400 метрах от домов обломки ракеты, которая не сдетонировала