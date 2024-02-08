На Київщині знищили бойову частину російської ракети X-101
Київ • УНН
Вибухотехніки знищили бойову частинну російської крилатої ракети Х-101, знайдену в одному з домогосподарств Київської області.
На Київщині вибухотехніки знищили бойову частинну російської крилатої ракети X-101. Про це повідомляє Нацполіція України, пише УНН.
В одному з населених пунктів Київської області на території домоволодіння було виявлено уламки ворожої крилатої ракети Х-101,
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Фахівці вибухотехнічної служби, які прибули на місце події, встановили, що бойова частина ракети вціліла та не здетонувала.
Зазначається, що бойову частину ракети, яка містить приблизно 250 кілограмів вибухівки, поліцейські вивезли на підривний майданчик для подальшого знищення.
Нагадаємо
В одному з населених пунктів Сумської області місцевий житель виявив у лісі бойову частину російської авіаційної крилатої ракети Х-59 вагою близько 300 кілограмів.
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