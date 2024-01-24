У столичному парку знайшли уламки російської ракети
Київ • УНН
У Дарницькому районі Києва знайшли уламки російської ракети, з якої 23 січня був здійснений обстріл Києва.
У Дарницькому районі Києва працівники муніципальної охорони знайшли уламки ворожої ракети, якою росія атакувала місто 23 січня. Про це повідомляє пресслужба комунальної організації, пише УНН,
Під час повітряної тривоги співробітники КО "Муніципальна Охорона", що забезпечували охорону публічного порядку у парковій зоні Дарницького району, виявили уламки російської ракети, якими окупанти атакували столицю. Муніципали оперативно взяли територію падіння ракети під контроль, не допустили прохід громадян небезпечним місцем парку
На місце події викликали правоохоронців для фіксації злочину.
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