В столичном парке нашли обломки российской ракеты

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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
  •  138047 просмотра

Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

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Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами
  •  128640 просмотра

Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами

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В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
  •  145489 просмотра

В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

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Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
23 январь 2024, 08:20  •  150236 просмотра

Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

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Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник
23 январь 2024, 08:03  •  137482 просмотра

Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник

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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
22 январь 2024, 16:51  •  167205 просмотра

"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
22 январь 2024, 15:40  •  183424 просмотра

"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
22 январь 2024, 13:19  •  167839 просмотра

Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

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Новости по теме

В столичном парке нашли обломки российской ракеты

В Дарницком районе Киева нашли обломки российской ракеты, из которой 23 января был осуществлен обстрел Киева.

Война •   •  20666 просмотра
В столичном парке нашли обломки российской ракеты

В россии сообщают о падении военного самолета Ил-76 в белгородской области: показали кадры

В рф военный самолет Ил-76 разбился в белгородской области, о чем сообщил российский телеграм-канал 112.

Новости Мира •   •  24983 просмотра
В россии сообщают о падении военного самолета Ил-76 в белгородской области: показали кадры

Торговал комплектующими к бронетехнике: на Черниговщине завершено расследование в отношении военнослужащего, который подозревается в растрате имущества

В Черниговской области Украины перед судом предстанет военнослужащий, обвиняемый в продаже коммерсантам комплектующих к бронетехнике, предназначенных для ремонта. Подозреваемый якобы получил денежное вознаграждение за передачу усиленной бортовой коробки передач частной компании, которая планировала перепродать ее в Индию.

Криминал и ЧП •   •  23409 просмотра
Торговал комплектующими к бронетехнике: на Черниговщине завершено расследование в отношении военнослужащего, который подозревается в растрате имущества

Шмыгаль встретился с премьером Словакии в Ужгороде

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился со словацким коллегой Робертом Фицо. Стороны обсудят двусторонние отношения и европейские инициативы.

Политика •   •  22067 просмотра
Шмыгаль встретился с премьером Словакии в Ужгороде

Украина помогла Польше с избытком электроэнергии, из-за боевых действий поврежден подземный газопровод - Минэнерго

Энергосистема Украины оказала помощь Польше, отобрав излишки электроэнергии по просьбе Польши. Кроме того, в Харьковской области произошло отключение газа из-за повреждения газопроводов высокого и среднего давления, также есть повреждения подземного газопровода.

Общество •   •  23318 просмотра
Украина помогла Польше с избытком электроэнергии, из-за боевых действий поврежден подземный газопровод - Минэнерго

Удар рф по Бериславу на Херсонщине: из-под завалов достали погибшего

В результате авиаудара российской авиации по Бериславу Херсонской области погиб мужчина, тело которого было найдено под завалами разрушенного дома.

Война •   •  25085 просмотра
Удар рф по Бериславу на Херсонщине: из-под завалов достали погибшего

Силы обороны Украины получили от крымских партизан координаты еще одного большого десантного корабля, который похож на уничтоженный "новочеркасск"

Партизаны в Крыму зафиксировали прибытие в Севастополь большого десантного корабля типажа уничтоженного "новочеркасска". Сообщается, что корабль был замаскирован и вскоре может заступить на боевое дежурство.

Война •   •  23719 просмотра
Силы обороны Украины получили от крымских партизан координаты еще одного большого десантного корабля, который похож на уничтоженный "новочеркасск"

После атак рф в Харькове со светом снова более 10 тыс. домов, 360 остаются без газа - Минэнерго

В Харькове восстановлено электроснабжение более 10 000 потребителей, тогда как более 360 остались без газа из-за боевых действий. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения в остальных пострадавших районах.

Общество •   •  23363 просмотра
После атак рф в Харькове со светом снова более 10 тыс. домов, 360 остаются без газа - Минэнерго

Польские фермеры сегодня выйдут на масштабные протесты против украинского импорта

Польские фермеры проведут акции протеста в 150 местах страны против неограниченного импорта украинской агропродовольственной продукции, утверждая, что это ставит под угрозу отечественное сельское хозяйство.

Новости Мира •   •  19562 просмотра
Польские фермеры сегодня выйдут на масштабные протесты против украинского импорта

Четыре села оккупированной Луганщины затоплены, в одном проблема не решается уже год - ОВА

Из Макеевки, находящейся под постоянными обстрелами со стороны рф, эвакуировали трех жителей. В четырех селах оккупированной части Луганской области до сих пор не решена проблема подтопления, хотя она существует уже более года.

Война •   •  20319 просмотра
Четыре села оккупированной Луганщины затоплены, в одном проблема не решается уже год - ОВА