Силы ПВО ночью сбили 17 из 24 ударных дронов и ракету Х-59

Силы ПВО за ночь сбили 17 ударных беспилотников и управляемую авиационную ракету Х-59. Всего россияне запустили 24 дрона. ПВО работала над пятью областями. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в ночь на 8 апреля враг нанес удар:

управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной Запорожской области,

24 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" с мыса Чауда - Крым, районов Курск, Ейск - рф.

К отражению воздушного нападения были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы.

В результате противовоздушного боя Силами обороны Украины сбито:

управляемую авиационную ракету Х-59 в Днепропетровской области,

17 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Хмельницкой и Житомирской областях.

Силы ПВО ночью сработали в трех областях на юге Украины