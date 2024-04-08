Силы ПВО ночью сработали в трех областях на юге Украины

Силы ПВО на юге этой ночью уничтожили семь беспилотников: четыре в Одесской области, два - в Николаевской области и один на Кировоградщине. Есть попадания в Одесском районе, где повреждены логистически-транспортный объект и АЗС, сообщили в Силах обороны юга, передает УНН.

Детали

Отмечается, что этой ночью российские террористические войска в очередной раз направили несколько волн ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" по южным регионам.

Под прицелом врага была критическая инфраструктура. Напряженная боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась около 3 часов.

Есть попадания в Одесском районе. Поврежден логистически-транспортный объект. Последствия уточняются. Падением обломков сбитого дрона там также повреждена АЗС. Люди не пострадали говорится в сообщении Сил обороны.

На Киевщине работает ППО