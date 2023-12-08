На Киевщине работает ППО

В Киевской области работают силы противовоздушной обороны, сообщает УНН со ссылкой на сообщение Киевской областной военной администрации.

"Жители Киевщины! Ракетная атака! В регионе уже работают силы ПВО. Соблюдайте информационной тишины. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников!

Позаботьтесь о собственной безопасности - находитесь в укрытиях или придерживайтесь правила "двух стен" во время сигнала воздушной тревоги", - говорится в сообщении КОВА.

Кроме того, Киевская городская государственная администрация сообщила о работе ПВО в окрестностях столицы.