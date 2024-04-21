За сутки произошло 65 боевых столкновений с врагом, россияне нанесли 4 ракетных и 37 авиационных ударов - Генштаб

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые убили полицейского в Винницкой области
  •  75284 просмотра

Задержаны мужчины, которые убили полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  174502 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  252471 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  155543 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  127862 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  100074 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  102208 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  207168 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  237054 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  233221 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

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Враг пытается атаковать на разных направлениях, больше всего штурмов на Новопавловском, Авдеевском, Бахмутском и Лиманском.

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США могут направить военную помощь, включая ракеты ATACMS, в Украину уже на следующей неделе - сенатор

Соединенные Штаты могут начать отправлять в Украину ракеты большой дальности ATACMS и другое военное оборудование до конца следующей недели, заявил председатель комитета по вопросам разведки Сената США Марк Уорнер.

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США могут направить военную помощь, включая ракеты ATACMS, в Украину уже на следующей неделе - сенатор

Зеленский в интервью NBC News: нам нужно оружие и ПВО, чтобы перехватить инициативу

Президент Украины Зеленский призвал американских союзников предоставить дальнобойное оружие и системы противовоздушной обороны для стабилизации ситуации, перехвата инициативы на поле боя и победы в войне с россией.

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Мужчины, которые убили полицейского в Винницкой области, скрывались в заброшенном здании и планировали побег из Украины.

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Мужчины, убившие полицейского в Винницкой области, планировали сбежать из Украины - полиция

Президент провел разговор с Сырским о горячих точках на фронте и Умеровым об усилении ПВО

Главнокомандующий ВСУ доложил президенту о ситуации на самых горячих участках фронта, среди которых Часов Яр, Покровское, Курахово Донецкой области и Купянское направление Харьковской области, а с министром обороны президент обсуждал усиление ПВО.

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Президент провел разговор с Сырским о горячих точках на фронте и Умеровым об усилении ПВО

Полицейский, попавший в скандал в столичном ресторане "Гудвайн", уволен

Полицейского Виталия Манасяна уволили из Департамента стратегических расследований после того, как он устроил скандал в киевском ресторане "Гудвин", отказавшись покинуть зарезервированный столик и ведя себя грубо.

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Полицейский, попавший в скандал в столичном ресторане "Гудвайн", уволен

В ВМС подтвердили поражение российского корабля "коммуна"

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В администрации показали последствия российского авиаудара по селу Казацкое на Херсонщине

российский авиаудар по поселку Казацкое в Херсонской области разрушил подъезд 5-этажного дома и вызвал пожар в жилом доме, жертв среди гражданского населения нет.

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В администрации показали последствия российского авиаудара по селу Казацкое на Херсонщине

Начало недели в Украине будет дождливым, с грозами на юге - Укргидрометцентр

В понедельник на большей части территории Украины будет облачная погода с дождями и грозами, за исключением северных и восточных областей.

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Начало недели в Украине будет дождливым, с грозами на юге - Укргидрометцентр

Нападавших на полицейских задержали в Одесской области - МВД

Двух военнослужащих, отца и сына в возрасте 52 и 26 лет, которые в Винницкой области убили одного полицейского и ранили другого, задержали в Одесской области.

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Нападавших на полицейских задержали в Одесской области - МВД