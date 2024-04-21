За сутки произошло 65 боевых столкновений с врагом, россияне нанесли 4 ракетных и 37 авиационных ударов - Генштаб

В течение 788 суток широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства зафиксировано 65 боевых столкновений с врагом. Об этом сообщил Генштаб в очередной сводке, передает УНН.

Детали

Сообщается, что враг нанес 4 ракетных и 37 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Степок, Турья Черниговской области; Старая Гута Сумской области; Ветеринарное, Гатище, Плетеневка Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 9 атак в районе населенного пункта Терны Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Невское Луганской области; Новосадово, Ямполовка Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское Луганской области и Терны¸ Ямполовка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 13 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Богдановка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 20 населенных пунктов, в частности Григорьевка, Калиновка, Часов Яр, Ступочки Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 9 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Бердичи, Уманское, Яснобродовка и Первомайское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Соловьево, Александрополь, Семеновка, Нетайлово Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Очеретино, Новобахмутовка, Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 15 раз пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Константиновка, Екатериновка, Антоновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Максимильяновка, Константиновка, Угледар Донецкой области.

Силы обороны отбили четыре штурма на Ореховском направлении и три в районе Старомайорского

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 3 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Красное, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, совершил 1 безуспешную атаку на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Веселое Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Ольговка, Львовское, Ивановка, Токаревка Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава противника.

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