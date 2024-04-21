Силы обороны отбили четыре штурма на Ореховском направлении и три в районе Старомайорского

Враг не оставляет намерений выбить подразделения ВСУ с занятых позиций на юге. За прошедшие сутки оккупанты совершили 4 штурма на Ореховском направлении, 3 в районе Старомайорского и 1 в районе Роботино. Также трижды штурмовали в районе населенного пункта Крынки. Об этом сообщают в Силах обороны юга Украины, передает УНН.

В операционной зоне Сил обороны юга продолжается ежедневная контрбатарейная борьба и отражение вражеских штурмов. Враг не оставляет намерений выбить наши подразделения с занятых позиций. На Ореховском направлении оккупанты совершили 4 штурма. 3 в районе Старомайорского и 1 в районе Роботино. Успеха не имели, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что на левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонщине враг в течение ночи трижды штурмовал в районе населенного пункта Крынки. Понеся потери, отошел на свои исходные позиции.

Наши бойцы продолжают осуществлять комплексные мероприятия по удержанию и укреплению позиций. Оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов различных типов, не прекращают аэроразведку. В операционной зоне за минувшие сутки зафиксирован пролет 147 разведывательных дронов. В течение боевых суток оккупанты совершили на Ореховском направлении 4 авиационных удара с применением 3 управляемых авиабомб и около десятка неуправляемых авиационных ракет, - добавляют в Силах обороны.

Также на Херсонщине враг применил 3 управляемые авиабомбы, а также в районе населенного пункта Крынки применены около восьми десятков неуправляемых авиационных ракет.

В результате вражеских авиаударов на Херсонщине повреждены частные жилые дома и учебные заведения. Жертв среди населения нет. Корабли вражеского недофлота в Черном и Азовском морях отсутствуют. Ракетоносители заведены в пункты базирования, - отмечают в Силах обороны юга.

Напомним

За прошедшие сутки произошло 115 боевых столкновений. В общем, враг нанес 15 ракетных и 63 авиационных удара, совершил 109 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.