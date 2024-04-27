Воздушные Силы ночью уничтожили 21 из 34 запущенных ракет

Стали известны последствия ночной атаки на Харьков

Медицинский комплекс в Харькове, в котором находилось более 1 000 человек, едва не попал под российские ракетные удары, в результате чего один человек получил легкое ранение, а также был нанесен ущерб зданиям и инфраструктуре.