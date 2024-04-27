Воздушные Силы ночью уничтожили 21 из 34 запущенных ракет
Киев • УНН
Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 21 из 34 российских ракет, запущенных ночью в рамках комбинированной атаки, включая крылатые ракеты со стратегических бомбардировщиков, управляемые ракеты, зенитные ракеты и крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря.
Украинские Силы ПВО в ночь на субботу, 27 апреля, уничтожили 21 ракету россиян из 34-х запущенных. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил Николай Олещук, передает УНН.
Детали
Отмечается, что российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине ракетами различных типов.
Всего враг применил 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования:
- 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская обл. - рф.);
- 9 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 (из воздушного пространства Белгородской обл. и из акватории Азовского моря);
- 2 зенитные управляемые ракеты С-300 (из района Белгородской обл. - рф.)
- 2 крылатые ракеты "Искандер-К" (из Крыма);
- 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К (пуски из воздушного пространства Рязанской и Тамбовской обл. - рф.);
- - 8 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.
К отражению воздушного нападения противника привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя уничтожена 21 воздушная цель:
- 6 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 8 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
- 1 крылатую ракету "Искандер-К";
- 6 крылатых ракет "Калибр".
Силы обороны нанесли 14 авиаударов по врагу - Генштаб27 апреля 2024, 04:38 • 10100 просмотров
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