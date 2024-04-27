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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Силы обороны нанесли 14 авиаударов по врагу - Генштаб

Силы обороны нанесли 14 авиаударов по врагу - Генштаб

Киев  •  УНН

27 апреля 2024, 04:38  •  8973 просмотра

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За минувшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли 14 авиационных ударов по скоплению личного состава противника, радиолокационной станции, складу боеприпасов, объектам противовоздушной обороны, станции радиоэлектронной борьбы и складу материально-технического обеспечения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава противника. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.

Детали

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по:

  • двух районах сосредоточения личного состава, 
  • одной радиолокационной станции, 
  • одному складу боеприпасов, 
  • трех средствах противовоздушной обороны, 
  • 1 станция РЭБ, 
  • 1 состав материально-технических средств противника.

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