Силы обороны нанесли 14 авиаударов по врагу - Генштаб
Киев • УНН
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли 14 авиационных ударов по скоплению личного состава противника, радиолокационной станции, складу боеприпасов, объектам противовоздушной обороны, станции радиоэлектронной борьбы и складу материально-технического обеспечения.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава противника. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.
Детали
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по:
- двух районах сосредоточения личного состава,
- одной радиолокационной станции,
- одному складу боеприпасов,
- трех средствах противовоздушной обороны,
- 1 станция РЭБ,
- 1 состав материально-технических средств противника.
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