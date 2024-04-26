Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
На фронте 79 боевых столкновений, россияне активно штурмуют на Новопавловском и Авдеевском направлениях - Генштаб
В Херсонской области гражданским запретили посещать прибрежные территории рек и места возведения фортификаций
Никакого подтверждения подготовки атак нет, но рисковать не можем: в КГВА прокомментировали эвакуацию двух больниц
Несмотря на санкции США, Индия возобновила закупку российских нефтепродуктов - Reuters
Григорий Козловский: получили награду УЕФА за выдающийся вклад в развитие футбола
Днепропетровщина: из-за атаки на Никополь ранены три человека - ОВА
Microsoft спасает фондовый рынок от краха с помощью искусственного интеллекта
В КГГА показали, как происходит срочная эвакуация больниц в Киеве
МККК начал аудит деятельности российского Красного Креста, и обнаружил нарушения
Стартап искусственного интеллекта Илона Маска ожидает шесть миллиардов долларов финансирования
Популярные
Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны
Угроза российского удара: в Киеве срочно эвакуируют две больницы
Жертвы насилия, совершенного российскими солдатами, в ближайшее время должны получить возмещение - СМИ
Представительницы Украины Alyona Alyona и Jerry Heil отправились в Швецию на "Евровидение-2024"
Публикации
Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты
Восстановление за счет ВСУ
На фронте 79 боевых столкновений, россияне активно штурмуют на Новопавловском и Авдеевском направлениях - Генштаб
За минувшие сутки украинские войска отбили 79 боевых столкновений на разных направлениях фронта, при этом больше всего обстрелов противник совершил на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, нанеся ракетные удары, авиаудары и артиллерийские обстрелы по многочисленным населенным пунктам.
В Херсонской области гражданским запретили посещать прибрежные территории рек и места возведения фортификаций
Совет обороны Херсонской области запретил гражданскому населению посещать берега рек и фортификационные сооружения, чтобы защитить их и укрепить обороноспособность региона.
Никакого подтверждения подготовки атак нет, но рисковать не можем: в КГВА прокомментировали эвакуацию двух больниц
Из-за потенциальной ракетной угрозы со стороны россии две больницы в Киеве, включая детскую, эвакуируют в качестве меры предосторожности, несмотря на отсутствие подтвержденных планов таких атак.
Несмотря на санкции США, Индия возобновила закупку российских нефтепродуктов - Reuters
российское судно, контролируемое подсанкционной компанией "Совкомфлот", зашло в индийский порт, чтобы доставить 90 000 тонн мазута компании Reliance Industries.
Григорий Козловский: получили награду УЕФА за выдающийся вклад в развитие футбола
ФК "Рух" отметили бронзовой наградой за выдающиеся достижения в работе с молодыми игроками и успешные проекты развития футбола. ФК "Рух", основателем которого является львовский бизнесмен и меценат Григорий Козловский, получил премию UEFA Grassroots Awards
Днепропетровщина: из-за атаки на Никополь ранены три человека - ОВА
Россияне атаковали Никопольский район Днепропетровской области, применив артиллерию и беспилотники-камикадзе, ранив по меньшей мере трех человек, в том числе 9-летнего мальчика, 18-летнюю девушку и 42-летнего мужчину, а также нанеся ущерб инфраструктуре и жилым домам.
Microsoft спасает фондовый рынок от краха с помощью искусственного интеллекта
Высокие прибыли Microsoft, обусловленные 31% ростом ее подразделения Azure, из которых 7% приходится на искусственный интеллект, а также впечатляющие отчеты Alphabet и Snap, подняли технологический сектор на Уолл-стрит после краха Meta.
В КГГА показали, как происходит срочная эвакуация больниц в Киеве
В Киеве эвакуируют две больницы, в том числе детскую, из-за угрозы возможного ракетного удара. Сейчас из больниц вывозят медиков и пациентов - больных пануют в другие больницы города.
МККК начал аудит деятельности российского Красного Креста, и обнаружил нарушения
Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца провела аудит и создала Наблюдательную группу Правления для оценки обвинений в адрес Российского Красного Креста в нарушениях, включая его отсутствие в оккупированных регионах Украины, кражу имущества Украинского Красного Креста в Крыму и политические заявления должностных лиц, противоречащие гуманитарным принципам.
Стартап искусственного интеллекта Илона Маска ожидает шесть миллиардов долларов финансирования
Илон Маск, вероятно, привлечет $6 миллиардов для своего ИИ-стартапа xAI, конкурента OpenAI, чтобы разработать "хороший" общий искусственный интеллект, который имеет целью понять человечество.