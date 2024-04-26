На фронте 79 боевых столкновений, россияне активно штурмуют на Новопавловском и Авдеевском направлениях - Генштаб

В течение суток, 26 апреля, на фронте зафиксировано 79 боевых столкновений. Больше всего атак враг провел на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

Детали

В общем, враг нанес 1 ракетный и 67 авиационных ударов, совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам - резюмировали в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории рф, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Нанес авиационные удары по городу Сумы и в районах населенных пунктов Волфино Сумской области; Дергачи, Высокая Яруга, Липцы, Огирцево и Водяное Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Хреновка, Елино, Гута-Студенецкая, Лубяное и Бучки Черниговской области; Прогресс, Стариково, Белополье и Беловоды Сумской области.

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На Купянском направлении нашими воинами отражено 7 атак в районах населенных пунктов Кисловка, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Песчаное и Глушковка Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 9 атак в районе Серебрянского лесничества Луганской области; населенных пунктов Терны и южнее Заречного Донецкой области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Макеевка Луганской области; Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 8 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Спирное и Ивановское Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

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Также противник нанес авиационные удары в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в частности Григорьевка, Калиновка, Клищеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 23 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Керамик, Очеретино, Семеновка, Уманское, Калиновое Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.

Также, противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новобахмутовка и Мемрик Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Архангельское и Соловьево Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Пречистовка и Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 12 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Парасковеевка, Константиновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 3 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Красное, Белогорье, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, при поддержке авиации, совершил 3 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Томарино Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Тягинка, Ивановка, Новотягинка, Белозерка, Велетенское, Кизомыс, Токаревка Херсонской области.

После довольно долгой паузы враг вывел на боевое дежурство в Черное море 2 подводных ракетоносителя - Силы обороны юга

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, 1 радиолокационной станции, 3 средствам противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ, 1 складу материально-технических средств противника - подытожили в Генеральном штабе ВСУ.

Напомним

Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона заявил, что россия развернула дополнительные резервы, включая 55-ю отдельную мотострелковую бригаду, для прорыва украинской обороны в районе Новобахмутовка-Очеретино.