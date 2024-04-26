После довольно долгой паузы враг вывел на боевое дежурство в Черное море 2 подводных ракетоносителя - Силы обороны юга

Оккупанты после долгой паузы вывели на боевое дежурство в Черное море два подводных ракетоносителя, их суммарный залп "Калибров" - до 8 ракет, передает УНН со ссылкой на Силы обороны юга.

Детали

После довольно долгой паузы враг вывел на боевое дежурство в Черное море 2 подводных ракетоносителя. Суммарный залп "Калибров" - до 8 ракет. Остальные вражеские корабли находятся в пунктах базирования. Уровень ракетной опасности очень высок - говорится в сообщении.

В Силах обороны призывают быть внимательными к сигналам воздушных тревог и оперативно переходить в укрытие.

Напомним

россия использует мобильные платформы и беспилотники для разведки и ракетных ударов из Крыма, чтобы компенсировать отсутствие ракетоносцев в море после успешного уничтожения Украиной российских стратегических бомбардировщиков.