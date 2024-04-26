Волошин: две трети поселка Очеретино находится под контролем ВСУ

Более половины поселка Очеретино находится под контролем Вооруженных сил Украины. Часть населенного пункта, в которую прорвался враг, находится под огневым контролем. Об этом сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Две трети поселка Очеретино под нашим контролем. Часть населенного пункта, в которую прорвался враг, находится под нашим огневым контролем. Противник там блокирован, принимаются все меры для выбивания врага оттуда. Продолжаются бои, ситуация под контролем подразделений ВСУ - сказал Волошин.

Напомним

Чтобы иметь возможность прорыва украинской обороны на направлении Новобахмутовка-Очеретино рф ввела дополнительные резервы, задействовав 55 отдельную мотострелковую бригаду ссс рф.

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