Войска рф продвинулись в Очеретино - DeepState

В Донецкой области оккупанты продвинулись в Очеретино. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Враг продвинулся в Очеретино - DeepState.

Напомним

На Авдеевском направлении украинские военные отбили 10 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Семеновка, Уманское, Яснобродовка и Нетайлово, где противник, с поддержкой авиации, пытался вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых рубежей. Также вражеская авиация проводила удары в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Александрополь, Семеновка, Ильинка. Были зафиксированы артиллерийские и минометные обстрелы в более чем 10 населенных пунктах, среди которых Очеретино, Новобахмутовка, Уманское.

На передовой: россияне продвинулись в Очеретино и в 3 населенных пунктах продолжаются бои - DeepState