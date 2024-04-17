На передовой: россияне продвинулись в Очеретино и в 3 населенных пунктах продолжаются бои - DeepState

На фронте оккупанты продвинулись в Очеретино. Однако продолжают продолжаться бои в Бердичах, Красногоровке и южнее Урожайного. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

Враг продвинулся в Очеретино. Продолжаются бои в Бердичах, Красногоровке и южнее Урожайного - DeepState.

Напомним

Ранее было передано, что россияне выдвинулись возле Красногоровки на Новопавловском направлении, и Стромайорского на Ореховском.

россияне захватили новые позиции возле 4 населенных пунктов на трех направлениях - DeepState