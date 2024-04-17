На передовой: россияне продвинулись в Очеретино и в 3 населенных пунктах продолжаются бои - DeepState

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российские войска продвинулись в Очеретино, но бои продолжаются в Бердичах, Красногоровке и к югу от Урожайного.
Будут судить: На Киевщине 42-летний отчим изнасиловал 16-летнюю падчерицу с недостатками здоровья
На Киевщине будут судить 42-летнего мужчину, который изнасиловал свою 16-летнюю падчерицу с недостатками здоровья.
В Хорватии украинская сборная по боксу одержала победу на молодежном чемпионате Европы
Украинская сборная по боксу заняла первое общекомандное место на молодежном чемпионате Европы в Хорватии, завоевав 8 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых медалей.
Израильский удар по лагерю беженцев в Газе унес жизни 13 человек, в том числе 7 детей
По меньшей мере 13 человек, в том числе 7 детей, погибли в результате израильского удара по лагерю беженцев в центральной части Газы.
На Львовщине БЭБ разоблачили компания, которая ввозила новые вещи под видом секондхенда, чтобы не платить пошлину
Предприятие на Львовщине систематически уклонялось от уплаты более 7,5 млн грн таможенных платежей, ввозя новые товары под видом бывших в употреблении.
Медийщики требуют уволить Гуменюк с должности коммуникационщика ОК "Юг": чем вызвано недовольство
Журналисты требуют увольнения Натальи Гуменюк с должности офицера по коммуникациям ОК "Юг" за запрет освещения военных преступлений россии и введение необоснованных ограничений на работу СМИ.
Латвия отправит первую партию беспилотников в Украину
Латвия отправит первую партию беспилотников, произведенных своей военной промышленностью, в поддержку Украины.
В Запорожье разоблачили подпольную оружейную мастерскую, которая изготавливала боеприпасы для преступников
В Запорожье полиция разоблачила подпольную оружейную мастерскую, изъяв более 7000 патронов, заготовки под патроны, оружие и оборудование.
США поддерживает разблокирование замороженных активов рф в пользу Украины: какие пути рассматривают
США и союзники по G7 изучают пути разблокирования почти 300 миллиардов долларов замороженных российских активов для помощи Украине, при этом рассматриваются такие варианты, как использование активов в качестве залога или конфискация процентного дохода.
В МВД Грузии заявили об 11 задержанных на митинге против закона "об иноагентах"
11 человек были задержаны во время акции протеста против закона об иностранных агентах возле парламента Грузии, один сотрудник полиции получил ранения, а полицейский автомобиль был поврежден.