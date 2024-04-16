россияне захватили новые позиции возле 4 населенных пунктов на трех направлениях - DeepState

Оккупанты из рф захватили новые позиции вблизи четырех населенных пунктов на трех разных направлениях. Об этом заявили аналитики DeepState, передает УНН.

Карта обновлена! Враг продвинулся возле Очеретино, Бердичев, Старомайорского и Красногоровки. - говорится в сообщении DeepState.

Детали

Российские захватчики продвинулись в районе Бердичев и Очеретного на Авдеевском направлении.

А также, согласно данным карты, выдвинулись у Красногоровки на Новопавловском направлении, и Стромайорского на Ореховском.

На Бахмутском и Новопавловском направлениях продолжаются ожесточенные бои - Генштаб

Дополнительно

Силы обороны Юга сообщали, что на Ореховском направлении украинские защитники отбили в понедельник 15 апреля девять вражеских атак.