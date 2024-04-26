Противник пытается взять Часов Яр в оперативное окружение, но за последние 7 дней никаких успехов не имел - Волошин

Для захвата Часового Яра, российская армия пытается обойти его по флангам через другие населенные пункты - это Богдановка и Ивановское. Боевые действия за населенный пункт продолжаются круглосуточно. Также россияне пытаются взять Часов Яр в оперативное окружение, но за последние 7 дней никаких успехов не имел. Об этом сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

Для захвата Часового Яра, российская армия пытается обойти его по флангам через другие населенные пункты - это Богдановка и Ивановское. Боевые действия продолжаются круглосуточно. Враг также сосредоточивает свои усилия для прорыва нашей обороны западнее Бахмута для выхода к каналу Северский Донец - Донбасс. Противник пытается взять Часов Яр в оперативное окружение, но за последние 7 дней никаких успехов не имел. Они также пытаются взять село Ивановское и Богдановское, чтобы зайти в Часовой Яр, активно штурмуют эти два населенных пункта, чтобы взять Часов Яр - сказал Волошин.

Он отметил, что враг, пытаясь выровнять линию обороны, безуспешно штурмует еще и Андреевку и Клещеевку.

В районе Клещеевки было замечено то, что увеличивается количество личного состава вражеской армии - добавил Волошин.

Напомним

Более половина поселка Очеретино находится под контролем Вооруженных сил Украины. Часть населенного пункта, в которую прорвался враг, находится под огневым контролем.