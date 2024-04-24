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Армейцы РФ усилили наступление на Лиманском направлении: ВСУ отбили в среду 18 вражеских штурмов - Генштаб
Россия усилила наступление на Лиманском направлении, атаковав украинские позиции 18 раз за минувшие сутки, в то время, как украинские войска отбили многочисленные российские атаки на разных участках фронта. Всего состоялось в среду 84 боевых столкновения.
США тайно передали Украине ракеты ATACMS - Reuters
В марте США тайно предоставили Украине ракеты большой дальности ATACMS в рамках пакета военной помощи на сумму 300 миллионов долларов, которые, вероятно, были использованы Украиной для нанесения удара по российскому аэродрому в Крыму 17 апреля.
СМИ: Маск надеется, что в следующем году Tesla начнет продажи человекоподобных роботов Optimus
Илон Маск ожидает, что компания Tesla начнет продажу своего гуманоидного робота Optimus до конца 2025 года. также он надеется, что к концу этого года ожидается, что роботы начнут выполнять задачи на заводах.
Взрыв в Николаеве не связан с вражеским прилетом - мэр
В Николаеве произошел взрыв, но, по словам мэра города, он не был вызван вражеской атакой, и ни о каких разрушениях не сообщается.
Мировые цены на нефть остаются стабильными на фоне введения санкций против Ирана
В среду цены на нефть стабилизировались на отметке 88 долларов за баррель, несмотря на падение запасов нефти в США и новые санкции против Ирана, а аналитики установили максимальную цену нефти марки Brent на уровне 90 долларов из-за премии за геополитические риски.
Зеленский о новом пакете помощи от США: от "атакамсов" до необходимой ПВО
Президент Зеленский поблагодарил США за новый пакет помощи на сумму 1 миллиард долларов, который включает "атакамсы", артиллерию, противотанковое оружие, ракеты для HIMARS, системы противовоздушной обороны и другое необходимое оборудование для защиты Украины от российских атак.
Обсудили ситуацию на фронте и потребность Украины в ПВО: Ермак провел телефонный разговор с Салливаном
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с советником президента США по вопросам национальной безопасности, важность американской помощи Украине в ее противостоянии российской агрессии, включая недавно одобренный пакет помощи в размере 61 миллиард долларов.
Зеленский призвал распространять правду о войне в Украине и усиливать нашу ПВО
Зеленский призвал иностранных послов распространять правду о российском терроре в Украине и помочь укрепить украинскую противовоздушную оборону, поскольку Украина не имеет достаточного количества оружия для защиты жизней по сравнению со способностью России к уничтожению.
Взрыв прогремел в Николаеве - СМИ
В Николаеве, Украина, прогремел взрыв. Городские и областные власти пока не комментировали информацию о взрыве.
В Украине закрыли каждое пятое уголовное производство в области экономики: ОП о результатах аудита
По данным аудита, в Украине было закрыто каждое пятое уголовное производство в экономической сфере, что свидетельствует об уменьшении давления на бизнес во время военного положения.