Армейцы РФ усилили наступление на Лиманском направлении: ВСУ отбили в среду 18 вражеских штурмов - Генштаб

Россияне активизировали наступательные действия на Лиманском направлении. В течение текущих суток они атаковали украинские позиции на этом участке фронта 18 раз. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 18 атак в районах Серебрянского лесничества, Невского Луганской области; Тернов и Торского Донецкой области. - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Детали

Всего в течение среды состоялось 84 боевых столкновения по всей линии соприкосновения.

На Купянском направлении наши воины отбили одну атаку россиян у Берестового, что на Харьковщине.

На Бахмутском направлении украинские защитники выдержали 13 российских штурмов в районе Белогоровки, что на Луганщине, а также у Выемки, Ивановского и Клищеевки в Донецкой области.

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На Авдеевском направлении наши защитники дали отпор врагу 15 раз. Захватчики при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей у Очеретино, Новокалиново, Бердичев и Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка и Урожайное Донецкой области. Здесь враг пытался прорвать оборону наших войск 16 раз.

На Ореховском направлении россияне под прикрытием авиации атаковали позиции наших защитников у Старомайорского.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Захватчики совершили одну безуспешную атаку на позиции наших войск возле Крынок.

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Армейцы рф нанесли 13 ракетных и 51 авиационный удар, а также совершили 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня, как по позициям наших войск, так и по мирным населенным пунктам.

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В то же время, авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по позициям россиян. А украинская ПВО уничтожила в небе одну управляемую авиационную ракету Х-59 и три разведывательных БпЛА противника. Кроме того, бойцы из подразделений ракетных войск и артиллерии нанесли удар по еще одной позиции армейцев рф.