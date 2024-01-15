Украинские военные сбили вражескую ракету над Днепропетровской областью

Microsoft обогнала Apple как крупнейшая в мире компания по рыночной капитализации

Компания Microsoft стала крупнейшей в мире компанией по рыночной капитализации, обогнав Apple, во многом благодаря своему акценту на генеративном искусственном интеллекте. Рост Microsoft, рыночная капитализация которой составляет 2,887 триллиона долларов, контрастирует с проблемами Apple на ключевых рынках и падением спроса на iPhone.