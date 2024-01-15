Українські військові збили ворожу ракету над Дніпропетровщиною

У небі над Дніпропетрощиною українські військові збили ворожу ракету. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

У Дніпровському районі наші збили ворожу ракету. Дякую, ПвК "Схід - повідомив голова ОВА.

Раніше у Повітряних силах попередили, що окупанти запустили ракету в напрямку Дніпра.