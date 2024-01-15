Українські військові збили ворожу ракету над Дніпропетровщиною
Київ • УНН
Українські військові збили ворожу ракету над Дніпропетровською областю, що підтвердили в обласній військовій адміністрації. Повідомляється, що ракета була запущена окупантами.
У небі над Дніпропетрощиною українські військові збили ворожу ракету. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
У Дніпровському районі наші збили ворожу ракету. Дякую, ПвК "Схід
Раніше у Повітряних силах попередили, що окупанти запустили ракету в напрямку Дніпра.