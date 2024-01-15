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Українські військові збили ворожу ракету над Дніпропетровщиною

Українські військові збили ворожу ракету над Дніпропетровщиною

Київ • УНН

 • 67971 перегляди

Українські військові збили ворожу ракету над Дніпропетровською областю, що підтвердили в обласній військовій адміністрації. Повідомляється, що ракета була запущена окупантами.

У небі над Дніпропетрощиною українські військові збили ворожу ракету. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

У Дніпровському районі наші збили ворожу ракету. Дякую, ПвК "Схід 

- повідомив голова ОВА.

Раніше у Повітряних силах попередили, що окупанти запустили ракету в напрямку Дніпра.

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