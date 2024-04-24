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На Донетчине российские войска продвинулись в нескольких населенных пунктах - DeepState
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На Харьковщине российские ракеты попали в центр Золочева, повредив админздания
рф обстреляла центральную часть Золочева Харьковской области двумя ракетами С-300, повредив административные здания.
В результате вражеского обстрела в Харькове ранены 2 человека, продолжается спасательная операция
Два человека получили осколочные ранения в результате вражеского обстрела в Харькове, продолжается поисково-спасательная операция с привлечением всех соответствующих служб.
В Харькове рф нанесла удар по жилому комплексу Шевченковского района: есть разрушения гражданской инфраструктуры
Жилой комплекс в Шевченковском районе Харькова стал мишенью вражеского обстрела, сообщил мэр города Игорь Терехов.
Взрывы раздаются в окрестностях Харькова
По сообщениям, за пределами Харькова произошла серия взрывов.
США готовят пакет помощи для Украины: ракеты ATACMS большой дальности среди возможных поставок
Администрация Байдена готовит новый пакет помощи Украине на сумму 1 миллиард долларов, который впервые может включать ракетные комплексы большой дальности ATACMS.
В Харькове произошел взрыв
В Харькове прогремел взрыв. В области сообщено о ракетной угрозе.
Дания и Украина подписали соглашение на 420 млн евро для восстановления и поддержки энергетики Украины
Украина и Дания подписали Меморандум о взаимопонимании, который предусматривает выделение 40 млн евро на поддержку частного сектора Украины и 380 млн евро на критически важную инфраструктуру с использованием возобновляемых источников энергии, что имеет целью уменьшить финансовые риски в восстановлении Украины.
Правительство одобрило пересмотр расходов государственного бюджета в отдельных сферах на 2024 год
Правительство одобрило проведение в 2024 году пересмотра расходов государственного бюджета в 20 сферах по 16 главным распорядителям средств с целью повышения эффективности и перераспределения средств на более приоритетные направления.
Риск голода в Газе остается высоким, хотя Израиль принял меры для смягчения гуманитарного кризиса
Израиль предпринял шаги для помощи Газе, но риск голода в анклаве остается высоким, причем, по словам специального посланника США Дэвида Саттерфилда, его северная часть сталкивается с очень высоким риском голода.