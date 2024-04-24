На Донетчине российские войска продвинулись в нескольких населенных пунктах - DeepState

На передовой оккупанты продвинулись в Очеретино, Новобахмутовке, Новокалиново, Бердичах, Семеновке и на юг Георгиевки. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Враг продвинулся в Очеретино, Новобахмутовке, Новокалиново, Бердичах, Семеновке и южнее Георгиевки - DeepState.

Напомним

В Донецкой области на Авдеевском направлении за день ВСУ отбили 14 атак противника в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Новобахмутовка, Бердичи, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское. Вражеские силы также осуществили авиационные удары в Семеновке, Селидово и Карловке, а артиллерийские и минометные обстрелы в более 15 населенных пунктах, включая Очеретино, Новобахмутовку и Уманское.

Войска рф продвинулись в Очеретино - DeepState