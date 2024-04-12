Армия рф бьет по ТЭС ракетами, в которых есть компоненты стран Запада и Азии - ОП

российские войска наносят удары по украинских теплоэлектростанциях ракетами, в которых есть компоненты стран Запада и Азии, сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

Враг бьет по украинским ТЭС ракетами, в которых есть компоненты стран Запада и Азии - написал Ермак в Telegram.

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Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал, что российские ракеты без импортной электроники непригодны к использованию.

"В ходе экспертных исследований было установлено использование импортной микроэлектроники во всех видах российского оружия. Компоненты не российского производства обеспечивают работу вражеских ракет - без них они фактически были бы непригодными для использования. Простыми словами, не могли бы летать, иметь большую дальность полета и навигацию", - отметил Рувин.

Напомним

Вчера из-за ракетной атаки рф разрушена Трипольская ТЭС. СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что россияне для удара по Трипольской ТЭС использовали новейшие дозвуковые ракеты Х-69.

Председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" заявил, что восстановление Трипольской ТЭС, которая была разрушена российским ракетным ударом, без предоставления Украине систем противовоздушной обороны является "бесполезным делом".

Представитель Воздушных сил Илья Евлаш сообщил, что ракета Х-69, которой, вероятно, россияне ударили по Трипольской ТЭС, является улучшенной версией ракеты Х-59. Впрочем еще устанавливается, какой именно ракетой россияне нанесли удар по ТЭС.