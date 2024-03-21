Сумщина: армейцы рф обстреляли 11 общин в приграничье

Более полусотни раз российские военные открывали огонь по жителям приграничных населенных пунктов Сумщины. Всего в области прозвучало почти три сотни взрывов. О ситуации в регионе рассказали в Сумской ОГА, передает УНН.

В течение дня россияне совершили 51 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 273 взрыва. Обстрелам подверглись Николаевская, Хотинская, Белопольская, Ворожбянская, Миропольская, Великописаревская, Шалыгинская, Есманьская, Дружбовская, Свесская, Середино-Будская громады. - рассказали в ОВА Сумщины.

Детали

По данным Сумской областной военной администрации от российских атак в четверг страдали жители 11 общин, расположенных в приграничной зоне.

Хотинскую ОТГ враг атаковал из ствольной артиллерии (10 взрывов), минометов (2 взрыва) и ударил дроном-камикадзе типа "FPV" (1 взрыв).

По Великописаревской общине россияне целились из миномета (55 взрывов), артиллерии (6 взрывов) и АГС (19 взрывов). А также один раз сбросили взрывчатку с бпла, и нанесли авиаудар КАБами (5 взрывов).

Жителей Николаевской и Ворожбянской громад россияне также атаковали авиабомбами типа "КАБ".

В Середино-Будской ОТГ в четверг фиксировали артиллерийские (9 взрывов) и минометные обстрелы (2 взрыва). Кроме того, по этой общине захватчики еще и нанесли удар дроном-камикадзе типа "FPV" (1 взрыв).

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Жителей Мирополья и Шалыгинской общины армейцы рф атаковали из артиллерии.

А по жителям Белополья целились из гранатометов СПГ и АГС (20 взрывов), гранатомета РПГ-7В (8 взрывов), ствольной артиллерии (48 взрывов), РСЗО (20 взрывов), танка (10 взрывов), минометов (9 взрывов), также били дронами - камикадзе типа "FPV" (7 взрывов).

Неуправляемыми авиаракетами с вертолета захватчики целились по Свеской и Эсманской ОТГ.

А жителей Дружбовской громады россияне атаковали БпЛА типа "Ланцет" (1 взрыв).