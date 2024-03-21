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Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской областиЭксклюзив
Премьера Эстонии: "Если россия проиграет эту войну, то нам не придется беспокоиться о Третьей мировой войне"
Завтра в Харькове - День траура по погибшим из-за удара рф
Пушки и снаряды: Эстония анонсировала пакет военной помощи Украине на 20 миллионов евро
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает Эксклюзив
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Партизаны "АТЕШ" обнаружили место расположения техники врага в оккупированном Севастополе
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Кулеба встретился с главой военного комитета НАТО: призвал к наращиванию поддержки Украины летальным вооружением
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«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает Эксклюзив
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мирЭксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
Активизация российских ДРГ в Сумской области за последние несколько месяцев может быть попыткой отвлечь дополнительные силы обороны Украины с других направлений, считает военный эксперт.
Премьера Эстонии: "Если россия проиграет эту войну, то нам не придется беспокоиться о Третьей мировой войне"
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что помощь Украине в победе над россией может предотвратить Третью мировую войну, призвав увеличить военную помощь ЕС и расходы на оборону.
Завтра в Харькове - День траура по погибшим из-за удара рф
Завтра в Харькове будет объявлен День траура по погибшим в результате атаки россиян 20 марта.
Пушки и снаряды: Эстония анонсировала пакет военной помощи Украине на 20 миллионов евро
В рамках нового пакета военной помощи Эстония передаст Украине противотанковые пушки, взрывчатые материалы, различные снаряды, противогазы, снайперское оборудование, боеприпасы меньшего калибра и прочее.
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Доступно о криптовалюте.
За два года действия военного положения возросло количество трудоустроенных лиц с инвалидностью
В 2023 году на 72 380 предприятиях трудоустроено более 403 тысяч человек с инвалидностью.
Буданов прокомментировал возможность использования рф западных спутниковых снимков для ударов по Украине
Глава ГУР МОУ прокомментировал возможность использования россией западных спутниковых снимков для ударов по Украине.
Партизаны "АТЕШ" обнаружили место расположения техники врага в оккупированном Севастополе
Украинские партизаны обнаружили российские войска, которые прячут военную технику , грузовики и гаубицы, возле автовокзала используемого гражданскими лицами в оккупированном Симферополе.
Вице-премьеры Украины и Словакии проводят встречу на Закарпатье: в фокусе - стратегические трансграничные проекты
Вице-премьер-министр Словакии Петер Кмец прибыл на Закарпатье для двусторонней встречи с вице-премьер-министром Украины Юлией Свириденко, чтобы обсудить перспективы сотрудничества, стратегические трансграничные проекты и подготовку к украинско-словацкой правительственной комиссии.
Кулеба встретился с главой военного комитета НАТО: призвал к наращиванию поддержки Украины летальным вооружением
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время встречи с председателем военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром призвал увеличить поддержку Украины со стороны НАТО летальным оружием и вернуться к практике проведения учений в Украине.