Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Активизация российских ДРГ последние несколько месяцев в Сумской области может быть связана с попыткой отвлечь дополнительные силы Сил обороны Украины. Такое мнение журналисту УНН высказал военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

Ситуация связана на этих направлениях с попыткой отвлечь дополнительные силы Сил обороны, чтобы они не были использованы на других направлениях. Ранее сообщалось пограничниками, разведкой, что на этом направлении на данный момент не сконцентрирована ударная группировка. В последнее время враг, кроме активизации действий диверсионно-разведывательных групп, еще активно применяет там и удары планирующими бомбами, видим, что много мирной инфраструктуры было разрушено. Здесь также не нужно исключать, что таким образом враг может осуществлять морально-психологическое давление на население Украины, чтобы создать негативные настроения - ответил Рябых на вопрос, с чем связана активизация российских ДРГ в Сумской области.

Глава Сумской ОВА заявил, что рисков прорыва границы нет

По его словам, россиянам пока не удается создать достаточных группировок для ведения активных действий на этом направлении.

"В целом, из того, с какой я сталкивался информацией, признаков того, что на этом направлении может быть активизировано дополнительное направление, то об этом речь не идет. Возможно, позже, через некоторое время, но сейчас из того, что можно наблюдать, противнику не удается создать достаточных группировок для ведения активных, я уже не говорю о наступательных действиях, но активных действий, более чем на двух направлениях", - сказал Рябых.

Кроме того, Рябых отметил, что для усиления наступательного потенциала сейчас у противника есть довольно много проблем.

"Тем более, что то наступление, которое противник начал в начале октября, он сейчас теряет темпы, и это связано именно с истощением сил и средств противника в связи с активной работой Сил обороны по уничтожению группировок противника. В таких условиях создать дополнительную группировку, которая была бы, во-первых, дееспособна, во-вторых, сконцентрирована незаметно для Сил обороны, для противника может быть сложно", - рассказал Рябых.

Дополнение

В Сумской области военные уплотняют укрепления первой, второй и третьей линий. Отмечается, что Силы обороны рассматривают различные сценарии развития событий.

16 марта силы обороны отразили прорыв трех российских ДРГ в Сумской области.