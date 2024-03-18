Глава Сумской ОВА заявил, что рисков прорыва границы нет

Председатель Сумской ОВА Владимир Артюх на фоне увеличения количества обстрелов области заявил, что рисков прорыва границы нет, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

"Самая большая опасность нашего региона - это воздушные и ракетные удары, которые значительно интенсивнее стали происходить по нашей инфраструктуре", - сказал он.

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От обстрелов страдают до пяти населенных пограничных пунктов Сумщины, объясняет глава. В каждом из них осталось от 3 до 10 человек, которых сейчас эвакуируют ВСУ. В целом местные жители, по данным главы ОГА, полностью покинули 22 населенных пункта области.