россияне атаковали Конотоп и Сумской район, есть повреждения объектов коммунальной сферы - ОВА

Российские военные сегодня, 18 марта, атаковали гражданскую инфраструктуру в Конотопе и Сумском районе Сумской области, повредив объекты коммунальной сферы в Конотопе, сообщили в понедельник в Сумской ОВА, пишет УНН.

Детали

"Сегодня, 18 марта, враг нанес удары по гражданской инфраструктуре города Конотоп и населенных пунктах Сумского района. Предварительно, погибших нет. В Конотопе повреждены объекты коммунальной сферы", - сообщили в Сумской ОВА в Telegram.

Как отмечается, на месте работают все необходимые службы. Последствия атаки государства-агрессора уточняются.

россияне значительно усилили атаки на Сумщину: за сутки нанесли 6 ракетных и 11 авиационных ударов, в области проходит эвакуация