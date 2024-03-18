россияне атаковали Конотоп и Сумской район, есть повреждения объектов коммунальной сферы - ОВА

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Масштабная воздушная тревога в Украине: зафиксирован взлет российского МиГ-31К
По всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за того, что российский истребитель МиГ-31К взлетел с аэродрома "Саваслейка", создавая потенциальную ракетную угрозу.
россияне значительно усилили атаки на Сумщину: за сутки нанесли 6 ракетных и 11 авиационных ударов, в области проходит эвакуация
россияне значительно усилили атаки на Сумскую область, нанеся 83 удара, в том числе 6 ракетных и 11 авиаударов за сутки, в области продолжается эвакуация жителей приграничных населенных пунктов.
Демченко: разоблачены около 410 групп, которые обещали "помощь" в незаконном пересечении границы
За период действия военного положения украинские пограничники во взаимодействии с другими правоохранительными органами разоблачили около 410 организованных групп, которые за деньги обещали незаконное содействие в пересечении границы.
Вездеход, мотопомпы и янтарь: на Ривненщине разоблачили старателей
Полиция разоблачила нелегальных копателей янтаря на Ровенщине, изъяв вездеход, мотопомпы и камни янтаря-сырца.
Аудит лесного и охотничьего хозяйства: Счетная палата обнаружила более 20 миллиардов гривен убытков
Аудит Счетной палаты обнаружил, что война, пожары и незаконная вырубка деревьев нанесли государству ущерб почти на 23 миллиарда гривен.
С начала марта зафиксировано 2 тыс. обстрелов приграничных областей - Демченко
С начала марта россия осуществила около 2 000 обстрелов с применением различных видов оружия, в основном в Харьковской и Сумской областях, по словам спикера Государственной пограничной службы Украины.
Сенатор США Линдси Грэм обсудил с нардепами европейскую интеграцию Украины
Во время своего визита в Украину сенатор США Линдси Грэм встретилась с украинскими парламентариями, чтобы обсудить усилия Украины на пути к европейской интеграции.
Польские фермеры начали блокировать границу с Германией - СМИ
Польские фермеры блокируют границу с Германией на двух пунктах пропуска, пропуская только автомобили экстренных служб.
Киевщина и штат Вашингтон подписали меморандум о сотрудничестве: Кравченко рассказал детали
Председатель Киевской областной государственной администрации Руслан Кравченко и губернатор штата Вашингтон Джей Инсли подписали исторический Меморандум о сотрудничестве между Киевской областью и штатом Вашингтон - первое подобное соглашение между украинским регионом и штатом США, направленное на уменьшение потерь от российской агрессии, восстановление экономики Украины и расширение инвестиций.