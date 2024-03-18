россияне значительно усилили атаки на Сумщину: за сутки нанесли 6 ракетных и 11 авиационных ударов, в области проходит эвакуация

На Сумщине значительно возросло количество вражеских обстрелов, враг чаще начал использовать авиацию и РСЗО. российские военные за прошедшие сутки обстреляли область 83 раз, в частности нанесли 6 ракетных ударов. Продолжается эвакуация из приграничных общин. Об этом в эфире общенационального марафона рассказал начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх, передает УНН со ссылкой на ОВА.

По словам Артюха, за минувшие сутки зафиксировано 83 обстрела (486 взрывов). Нанесено 6 ракетных ударов, 11 авиационных, 8 залпов из РСЗО. Происходили артиллерийские и минометные обстрелы.

Врагом обстреляно 46 населенных пунктов в 16 территориальных громадах области. В частности, поселок Великая Писаревка обстреляли авиабомбами. Нанесены ракетные удары по городам Сумы, Конотоп, Ахтырка.

К сожалению, по сравнению с прошлой неделей, количество обстрелов значительно возросло - увеличилось количество применения тактической авиации, систем залпового огня. Больше всего страдает от обстрелов Большая Писаревка - отметил Владимир Артюх.

Также он рассказал, что из Великописаревской общины с 13 марта удалось вывезти 285 человек.

13 марта соответствующая эвакуационная комиссия Ахтырского района приняла решение о введении в действие Плана эвакуации в Великописаревской громаде. С тех пор мы уже эвакуировали 285 граждан, из них 26 детей. Мероприятия по эвакуации продолжаются - рассказал начальник ОВА.

Он отметил, что эвакуация из 5-километровой зоны, в том числе и в Великописаревской общине, на Сумщине состоялась еще летом 2023 года. Тогда из 7 населенных пунктов громады были эвакуированы более 600 человек.

"Там фактически осталось немного людей, которые, к сожалению, не смогли своевременно из-за интенсивных обстрелов выехать из этих населенных пунктов. Вместе с вице-премьером Ириной Верещук сейчас практически отработали меры по эвакуации детей и стариков в западные регионы. И этот план тоже уже вступает в силу. Люди согласились выезжать в более безопасные места" - рассказал Владимир Артюх

Также Артюх призвал не поддаваться паническим настроениям, не распространять враждебное ИПСО о том, что Сумщина без защиты.

Вооруженные силы готовы к отпору и заботятся о безопасности граждан. Сумщина была и есть северным форпостом Украины - резюмировал начальник ОВА.

Дополнение

Ранее сообщалось, что из-за значительного усиления обстрелов на Сумщине вывезли всех детей из поселка Большая Писаревка, который постоянно находится под огнем оккупантов.