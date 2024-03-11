Почти 200 взрывов из различных видов вооружения со стороны оккупантов насчитали в приграничье Черниговщины и Сумщины

Армия рф продолжает обстрел приграничных территорий Украины. За прошедшие сутки насчитано 36 обстрелов (198 взрывов) в двух областях - Черниговской и Сумской.

Об этом передает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Север".

Российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Всего в течение суток насчитано 36 обстрелов (198 взрывов) из разных видов вооружения. - говорится в сообщении.

Согласно официальной информации информация, погибших или раненых среди местного населения не зафиксировано.

Детали

Черниговская область

Семеновская община:

Костобобров - 4 взрыва, вероятно миномет 120 мм.

Сновская община:

Клюсы - 3 обстрела: 18 взрывов, вероятно миномет 120 мм.

Гута-Студенецкая - 7 взрывов, вероятно ствольная артиллерия.

Сумская область

Сумской район:

Грабовское - 1 взрыв, вероятно миномет 120 мм.

Катериновка - 3 взрыва, вероятно ствольная артиллерия.

Славгород - 2 взрыва, вероятно миномет 120 мм.

Владимировка - 4 взрыва, вероятно миномет 82 мм.

Копейки - 4 взрыва, вероятно ствольная артиллерия; 3 взрыва, вероятно КАБ; 7 взрывов, вероятно РСЗО. В результате обстрела повреждены 2 частных дома.

Запселье - 2 взрыва, вероятно ствольная артиллерия.

Сенное - 1 взрыв, вероятно КАБ.

Волфино - 1 взрыв, вероятно сброс с БПЛА, 2 обстрела: 4 взрыва, вероятно миномет 82 мм; 15 взрывов, вероятно АГС-17; 6 взрывов, вероятно ствольная артиллерия.

Павловка - 2 обстрела: 2 взрыва, вероятно FPV-дрон.

Могрица - 2 взрыва, вероятно миномет 120 мм; 1 взрыв, вероятно сброс ВОГ с БПЛа; 1 взрыв, вероятно FPV-дрон.

Степок - 38 взрывов, вероятно РСЗО.

Мирополье - 10 взрывов, вероятно РСЗО.

Ахтырский район:

Поповка - 10 взрывов, вероятно ствольная артиллерия.

Александровка - 4 взрыва, вероятно миномет 120 мм.

Дмитровка - 2 взрыва, вероятно FPV-дрон.

Конотопский район:

Бояро-Лежачи - 13 взрывов, вероятно РСЗО; 12 взрывов, вероятно ствольная артиллерия.

Шосткинский район:

Муравейня - 1 взрыв, вероятно ШОАБ. В результате обстрела поврежден частный дом.

Вольная Слобода - 2 взрыва, вероятно ствольная артиллерия.

Прогресс - 1 взрыв, вероятно ШОАБ.

Стариково - 11 взрывов, вероятно ствольная артиллерия.

Старая Гута - 6 взрывов, вероятно миномет 120 мм.

Напомним,

В ночь на 11 марта и сегодня утром российские военные совершили 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Трое мирных жителей погибли и 12 получили ранения в результате российскихобстрелов Донецкой области 10 марта.

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли жилые кварталы, повредив многоэтажный дом в Херсоне, один человек получил ранения, сообщил в понедельник председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.