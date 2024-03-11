Почти 200 взрывов из различных видов вооружения со стороны оккупантов насчитали в приграничье Черниговщины и Сумщины
Киев • УНН
Российские войска 36 раз обстреляли приграничные районы Черниговской и Сумской областей, в результате чего произошло 198 взрывов из различных видов оружия.
Армия рф продолжает обстрел приграничных территорий Украины. За прошедшие сутки насчитано 36 обстрелов (198 взрывов) в двух областях - Черниговской и Сумской.
Об этом передает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Север".
Российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Всего в течение суток насчитано 36 обстрелов (198 взрывов) из разных видов вооружения.
Согласно официальной информации информация, погибших или раненых среди местного населения не зафиксировано.
Детали
- Черниговская область
Семеновская община:
Костобобров - 4 взрыва, вероятно миномет 120 мм.
Сновская община:
Клюсы - 3 обстрела: 18 взрывов, вероятно миномет 120 мм.
Гута-Студенецкая - 7 взрывов, вероятно ствольная артиллерия.
- Сумская область
Сумской район:
Грабовское - 1 взрыв, вероятно миномет 120 мм.
Катериновка - 3 взрыва, вероятно ствольная артиллерия.
Славгород - 2 взрыва, вероятно миномет 120 мм.
Владимировка - 4 взрыва, вероятно миномет 82 мм.
Копейки - 4 взрыва, вероятно ствольная артиллерия; 3 взрыва, вероятно КАБ; 7 взрывов, вероятно РСЗО. В результате обстрела повреждены 2 частных дома.
Запселье - 2 взрыва, вероятно ствольная артиллерия.
Сенное - 1 взрыв, вероятно КАБ.
Волфино - 1 взрыв, вероятно сброс с БПЛА, 2 обстрела: 4 взрыва, вероятно миномет 82 мм; 15 взрывов, вероятно АГС-17; 6 взрывов, вероятно ствольная артиллерия.
Павловка - 2 обстрела: 2 взрыва, вероятно FPV-дрон.
Могрица - 2 взрыва, вероятно миномет 120 мм; 1 взрыв, вероятно сброс ВОГ с БПЛа; 1 взрыв, вероятно FPV-дрон.
Степок - 38 взрывов, вероятно РСЗО.
Мирополье - 10 взрывов, вероятно РСЗО.
Ахтырский район:
Поповка - 10 взрывов, вероятно ствольная артиллерия.
Александровка - 4 взрыва, вероятно миномет 120 мм.
Дмитровка - 2 взрыва, вероятно FPV-дрон.
Конотопский район:
Бояро-Лежачи - 13 взрывов, вероятно РСЗО; 12 взрывов, вероятно ствольная артиллерия.
Шосткинский район:
Муравейня - 1 взрыв, вероятно ШОАБ. В результате обстрела поврежден частный дом.
Вольная Слобода - 2 взрыва, вероятно ствольная артиллерия.
Прогресс - 1 взрыв, вероятно ШОАБ.
Стариково - 11 взрывов, вероятно ствольная артиллерия.
Старая Гута - 6 взрывов, вероятно миномет 120 мм.
Напомним,
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